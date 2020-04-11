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11.04.2020 12:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Югре в тестовом режиме вводят систему цифровых пропусков

Текст: Михаил Пинкус (ХМАО)

В Югре по распоряжению главы региона Натальи Комаровой с понедельника начнут тестировать систему цифровых пропусков. Она нужна для оперативной проверки законности нахождения граждан вне дома и фиксации фактов передвижения потенциально инфицированных граждан, сообщили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа.

Фото: iStock/frantic00
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- Обращаюсь ко всем землякам, режимы повышенной готовности и обязательной самоизоляции в округе действует по-прежнему. Судя по тому, как ситуация развивается в округе и во всем мире, ограничения будут ужесточаться, - сообщила глава региона Наталья Комарова. - Если мы будем дисциплинированы сейчас на этом этапе, то меньше ограничений нам придется накладывать в будущем.

Губернатора объявила, что со следующей недели в округе начнут тестировать информационно-аналитическую систему контроля "Цифровой пропуск". В совокупности с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город", имеющим модуль распознавания лиц, будет организован мониторинг нахождения граждан вне дома. А его результаты станут основанием для наложения штрафов на нарушителей режима самоизоляции.

Как уже сообщала "РГ", аналогичная система электронных пропусков с сегодняшнего дня действует в Курганской области. Свои дома самоизолировавшимся зауральцам разрешено покидать только по разрешенным целям, не более двух раз в сутки, причем каждый выход ограничен по времени одним часом.

По последним данным в Югре подтвержден 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии, один на аппарате ИВЛ. Выздоровели пятеро. Под наблюдением медиков, в том числе в самоизоляции, находится 7102 человека. Карантинные ограничения на территории округа продлены до 1 мая.

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