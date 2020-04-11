В Тюмени скончалась первая пациентка с коронавирусом

В Тюменской области скончалась первая пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Женщине было 66 лет, сообщили в субботу в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

- Эта женщина прилетела из Москвы, ее состояние было осложнено сопутствующим анамнезом хронических заболеваний, - пояснили в оперативном штабе. - Пациентка с первого дня заболевания находилась в тяжелом состоянии и была подключена к аппарату ИВЛ. Врачи боролись до последнего, но спасти ее не смогли.

Как уже сообщала "РГ", режим обязательной самоизоляции продлен в Тюменской области до 30 апреля. До понедельника в правительстве будет сформирован реестр предприятий, которым разрешат возобновить работу. В первую очередь, это предприятия промышленного и строительного сектора.

Запреты на работу торгово-развлекательных комплексов, предприятий общественного питания, бытовых услуг и мест массового отдыха сохранятся, отметили в правительстве региона.