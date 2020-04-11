Рейс из Антальи отложен из-за введения Турцией комендантского часа

Рейс Анталья - Москва, который должен был состояться 11 апреля, был отменен в связи с введением в Турции комендантского часа на 48 часов. Сообщают РИА Новости со ссылкой на Генконсульство России в Анталье.

Как ранее сообщала "РГ", 11 апреля из Антальи планировалось вывезти 200 российских граждан. Всего, по данным Минтранса, "Аэрофлот" должен с 10 по 13 апреля вывезти из восьми стран более двух тысяч россиян. В число стран, куда авиакомпания намеревалась отправить самолет, входила и Турция.

Это уже второй рейс, который российским авиакомпаниям, приходится откладывать из-за ужесточения ограничений, введенных правительствами других стран. Напомним, что 9 апреля на неопределенный срок был отложен вывоз рейс из Сеула.

По данным Генконсульство РФ в Пусане, два вывозных рейса из столицы Южной Кореи во Владивосток и Хабаровск запланированы на воскресенье 12 апреля