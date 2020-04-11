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11.04.2020 12:01
Рубрика: Экономика

Рейс из Антальи отложен из-за введения Турцией комендантского часа

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Сергей Русанов / РИА Новости Фото: Сергей Русанов / РИА Новости
Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

Рейс Анталья - Москва, который должен был состояться 11 апреля, был отменен в связи с введением в Турции комендантского часа на 48 часов. Сообщают РИА Новости со ссылкой на Генконсульство России в Анталье.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Как ранее сообщала "РГ", 11 апреля из Антальи планировалось вывезти 200 российских граждан. Всего, по данным Минтранса, "Аэрофлот" должен с 10 по 13 апреля вывезти из восьми стран более двух тысяч россиян. В число стран, куда авиакомпания намеревалась отправить самолет, входила и Турция.

Это уже второй рейс, который российским авиакомпаниям, приходится откладывать из-за ужесточения ограничений, введенных правительствами других стран. Напомним, что 9 апреля на неопределенный срок был отложен вывоз рейс из Сеула.

По данным Генконсульство РФ в Пусане, два вывозных рейса из столицы Южной Кореи во Владивосток и Хабаровск запланированы на воскресенье 12 апреля

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм Компании Авиация "Аэрофлот" Распространение коронавируса COVID-19

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