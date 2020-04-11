Россияне не смогут покинуть Турцию 11 апреля из-за отмены рейса

Посольство РФ в Турции сообщило, что запланированный на 11 апреля рейс по доставке на родину находящихся в Анталье россиян отменен.

Как пояснили в диппредставительстве, это связано с введенным Анкарой 48-часовым комендантским часом в 31 городе стране. Местным жителям и гостям республики в течение двух суток запрещено покидать квартиры и дома.

"Запланированный на 11.04 "вывозной рейс" Анталья - Москва переносится на неопределенный срок. О новой дате мы сообщим дополнительно", - подчеркнули в посольстве.

В Турции коронавирус впервые был выявлен 10 марта у местного жителя, вернувшегося из Европы. Согласно последним данным, общее число инфицированных достигло 47 тысяч, скончались 1 006 человек, выздоровели 2 423.