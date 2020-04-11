СКР возбудил дело о геноциде в Ростовской области во время ВОВ

Следственный комитет России после изучения архивных материалов в четверг возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) о массовых убийствах мирного населения на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны.

В августе 1942 года в Змиевской балке, зловещем и безлюдном уголке- "ростовском Бабьем Яре", нацистами были расстреляны и умерщвлены другими способами около 27 тысяч человек. На этом месте произошло самое массовое уничтожение евреев на территории России в период Холокоста в годы Великой Отечественной войны. Сейчас там горит Вечный огонь и проходит дорога из центра Ростова-на-Дону в его Западную промышленную зону.

Единственный, по оценкам аналитиков, живущий и сегодня палач - 96-летний Гельмут Оберлендер. После почти 25 лет баталий в судах Канады и многочисленных апелляций защиты, в конце 2019 года его наконец-то лишили канадского гражданства. Депортации нациста добиваются Германия, которая давно лишила его гражданства, и Израиль. А теперь на выдаче будет также настаивать российская сторона, ибо такие чудовищные преступления не имеют срока давности.

Этнический немец, который жил в Советском Союзе на территории нынешней Украины в селе Молочанское Запорожской области, Гельмут Оберлендер хорошо говорил по-немецки, по-русски и по-украински. В начале войны еще подростком, после оккупации нацистами он прибыл в штаб немецкого командования. Работал переводчиком в Einsatzkommando 10a, известной как зондер-команда СС-10-а доктора Герца, одной из наиболее жестоких оперативных групп, которые действовали на восточной оккупированной территории во время Второй мировой войны. Судья по делу Оберлендера, это подразделение было "мобильным отрядом карателей", которое СС использовало исключительно для массовых убийств.

СС-10-а, согласно ее собственным отчетам, находящимся в полицейском управлении в Германии, провела массовые казни в Мелитополе, Бердянске, Мариуполе и Таганроге, а затем летом и осенью 1942 года в Ростове и Краснодаре и в районе Новороссийска. Об этом заявил судья Майкл Фелан на слушаниях по делу "переводчика смерти" в 2008 году. В годы войны в Ростове-на-Дону нацисты во время оккупации казнили более 90 тысяч жителей. 9 августа 1942 года на ростовских домах был вывешен приказ Герца о том, что евреи должны явиться к 8 часам утра 11 августа на сборные пункты для "переселения" в особый район. На сборные пункты явились почти 27 тысяч человек. Их вывезли в ложбину, подальше от центра города и начали казнить одного за другим. Расстрел в Змиевской балке, возможно, самая трагическая страница в истории южнороссийской столицы.

Оберлендер утверждал в суде, что его насильно забрали на службу в СС и могли казнить, если он бы он дезертирлвал. В ходе различных судебных разбирательств палач и его защита постоянно упирали на то, что Оберлендер никогда не участвовал в зверствах. Но факты - вещь упрямая: благодаря показаниям выживших выяснилось, что Оберландер не просто был переводчиком у нацистов. По данным центра Симона Визенталя и Федерального суда Канады, он лично принимал самое прямое участие в уничтожении цыган и евреев на оккупированной территории Украины и причастен к убийству по меньшей мере 23 тысяч человек. В январе 1943 года награждён Железным крестом 2 степени "за усердие".

Он скрыл свое участие в зондеркоманде, когда его спросили об этом канадские официальные лица, удовлетворяя прошение о виде на жительство, что в конечном итоге решило его судьбу. Оберлендер остался в Канаде, как и по разным оценкам, от двух до пяти тысяч нацистов, нашедших здесь пристанище после войны. Они в итоге обзавелись семьями, избежали тюремного наказания и благополучно ушли в мир иной.

В 1985 году тогдашний канадский премьер Брайан Малруни создал комиссию во главе с Жюлем Дешеном по расследованию деяний военных преступников. Комиссия Дешена выяснила имена 883 подозреваемых нацистов. Однако с 1987 по 1992 год в суд были переданы только 26 дел, а обвинения были предъявлены в соответствии с Уголовным кодексом Канады лишь в четырех случаях.

Оберлендер был одной из первых целей специального подразделения по военным преступлениям, созданного канадским правительством в середине 1990-х годов, когда депортация стала казаться более реалистичной целью, чем осуждение по уголовному делу. Было возбуждено 12 уголовных дел, половина из их фигурантов умерла до вынесения окончательного решения, двое покинули страну по собственной воле, троих оправдал суд, отмечает канадская газета The National Post .

Дело Оберлендера оказалось самым продолжительным, длилось более 20 лет и перетекло в политическую плоскость. Дошло до того, что в 2001 году канадскому депутату Эндрю Телегди угрожали исключением из правящей партии, пока он не извинился за сравнение политики Канады по лишению гражданства Оберлендера с нацистской тактикой.

"Охотник за головами" Стив Рамбам еще в 1990-х годах выдавал себя за научного сотрудника университета, чтобы заставить военных преступников рассказать ему свои истории. Он взял довольно откровенное интервью у Антанаса Кенставичюса, который был начальником полиции в Литве. Тот признался, что его подразделение под наблюдением немцев уничтожило пять тысяч евреев. "Они были заперты на неделю, женщины изнасилованы, их имущество разграблено. Затем они выстроили их голыми в канаве... Им потребовалось шесть дней, чтобы убить их всех огнем. Этот старик рассказывал мне все это в деталях, в конце сказав: "После этого евреев больше нет", - написал Рамбам в своей книге. Всего им было опрошено 72 нацистских преступника, которые не стеснялись откровенничать с "профессором". Его масштабный отчет о злодеяниях нацистов, преспокойно живущих в Канаде, был отправлен федеральным властям более десяти лет назад, но они не предприняли никаких усилий, чтобы наказать нацистов. "Это пятно на истории Канады", - заключил Рамбам.

Дело о депортации Оберлендера, которое трижды решалось в пользу обвиняемого, было признано провалом канадской судебной системы по привлечению подозреваемых нацистских военных преступников к ответственности. "К великому и вечному позору канадского правительства ничего так и не было сделано", - сказал Рамбам в 2019 году.

По мнению Дэвида Мэйтаса, старшего юрисконсульта канадского аналитического центра "Британская Канада", ключевая проблема заключалась в том, что в течение десятилетий Канада активно не преследовала подозреваемых военных преступников, и когда она действительно решила начать судебное разбирательство, эти дела были реализованы плохо и неэффективно.

Еще в 1995 году правительство Канады объявило о том, что оно будет использовать такие административные меры, как лишение гражданства и постановление о депортации. Однако ни один из нацистов, кроме Оберлендера, не был лишен гражданства Канады. Но Оттава до сих пор так и не депортировала его в Европу.