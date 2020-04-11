Тракторы отделят от самоходных газонокасилок

Сейчас статья 28 закона о регистрации устанавливает требования по регистрации самоходных машин и других видов техники и прицепов (полуприцепов) к ним органами государственной власти субъектов РФ. Однако не поясняется, о какой технике идет речь.

Поэтому получается, согласно действующей формулировке регистрировать самоходные машины и другие виды техники и прицепы к ним при условии, что имеют двигатель. При этом не важно, какая у этого двигателя мощность. То есть, регистрировать надо велосипеды с подвесным двигателем, самоходные газонокосилки, детские электромобили, моноколеса и прочее.

Таким образом, говорится в пояснительной записке к законопроекту, закон о регистрации "влечет установление новых обязанностей для владельцев тех машин и оборудования, которые в настоящее время не подлежат государственной регистрации". А это существенные дополнительные расходы владельцев такой техники и расходы региональных бюджетов на организацию государственной

регистрации техники, которая до сих пор учету не подлежала.

Поэтому законопроект устанавливает обязанность регистрации только той техники, на которые оформляются паспорта и электронные паспорта самоходных машин и других видов техники.

То есть те, которые оборудованы двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом более 50 куб. см или электродвигатель мощностью более 4 кВт. Это тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства и прицепы к ним. За исключением тех, которые предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования автомототранспортных средств, имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/час.

При этом к иным самоходным машинам относятся в том числе автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее или не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования.

Новый законопроект, уточняя, какая техника подлежит регистрации, по сути, закрепляет действующее положение дел.