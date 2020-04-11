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11.04.2020 12:40
Рубрика: Авто

Тракторы отделят от самоходных газонокасилок

Текст: Владимир Баршев
Спорный пункт закона о регистрации транспортных средств решили исправить. Правительство внесло в Госдуму поправки в статью 28 этого закона. По сути, речь идет об отделении тракторов, от самоходных газонокосилок и детских электромобилей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас статья 28 закона о регистрации устанавливает требования по регистрации самоходных машин и других видов техники и прицепов (полуприцепов) к ним органами государственной власти субъектов РФ. Однако не поясняется, о какой технике идет речь.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
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Поэтому получается, согласно действующей формулировке регистрировать самоходные машины и другие виды техники и прицепы к ним при условии, что имеют двигатель. При этом не важно, какая у этого двигателя мощность. То есть, регистрировать надо велосипеды с подвесным двигателем, самоходные газонокосилки, детские электромобили, моноколеса и прочее.

Таким образом, говорится в пояснительной записке к законопроекту, закон о регистрации "влечет установление новых обязанностей для владельцев тех машин и оборудования, которые в настоящее время не подлежат государственной регистрации". А это существенные дополнительные расходы владельцев такой техники и расходы региональных бюджетов на организацию государственной

регистрации техники, которая до сих пор учету не подлежала.

Поэтому законопроект устанавливает обязанность регистрации только той техники, на которые оформляются паспорта и электронные паспорта самоходных машин и других видов техники.

То есть те, которые оборудованы двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом более 50 куб. см или электродвигатель мощностью более 4 кВт. Это тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства и прицепы к ним. За исключением тех, которые предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования автомототранспортных средств, имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/час.

Фото: Пресс-служба Аudi.
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При этом к иным самоходным машинам относятся в том числе автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее или не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования.

Новый законопроект, уточняя, какая техника подлежит регистрации, по сути, закрепляет действующее положение дел.