Трамп рассказал о самом трудном решении в жизни

Возрождение экономики США после снижения опасности распространения коронавируса является "самым трудным решением в моей жизни", заявил президент Дональд Трамп на брифинге.

По словам политика, он непременно внимательно выслушает мнение экспертов в области здравоохранения, когда это можно будет предпринять. Уже на следующей неделе он представит консультативную группу, которая сосредоточится на процессе экономического открытия.

Глава Белого дома уверен, что решительные меры по введению социального дистанцирования, а также других ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, демонстрируют первые успехи. В том числе, снижается напряжение в таких горячих точках, как Новый Орлеан, Луизиана, Детройт и штат Мичиган.

"Мне нужно будет принять решение, и я надеюсь, что оно будет правильным. При этом я буду пользоваться только проверенными данными", - цитирует Reuters Трампа.

По оценкам экспертов, президента США критиковали за то, что он преуменьшил угрозу коронавируса на ранних стадиях. В этой связи, скорее всего, ограничения для граждан будут действовать до конца апреля. Трамп недоволен остановкой производства, что ведет к росту социальной напряженности.

Между тем в США с начала эпидемии коронавируса рекордно выросло число безработных. Заявку о получении пособия по безработице направили 17 миллионов человек. Для сравнения, во время экономического кризиса 2008 года работы лишились порядка 11 миллионов американцев.