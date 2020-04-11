В США побит рекорд смертности от коронавируса

В США за сутки от осложнений, вызванных новым коронавирусом, скончались 2 тысячи 108 человек. Такая цифра впервые зафиксирована Университетом Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных, полученных от федеральных и местных властей. Таким образом, в США установлен антирекорд смертности от COVID-19.

Согласно последним данным, в Соединенных Штатах коронавирус выявлен у 496 535 человек. Скончались 18 586 человек, выздоровели 28 790, сообщает ТАСС. В некоторых регионах США эпидстуация улучшается. Об этом заявил президент Дональд Трамп. "Мы на вершине кривой, я в этом уверен. В некоторых случаях идет снижение, мы уже начали этот процесс", - подчеркнул американский лидер.

Признаки стабилизации наблюдаются в Нью-Йорке и Денвере, а также в штате Луизиана.