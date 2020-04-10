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Рубрика: В мире

Трамп сообщил о пике распространения коронавируса в США

Фото: AFP/JIM WATSON Фото: AFP/JIM WATSON
Фото: AFP/JIM WATSON

Соединенные Штаты находятся на пике распространения коронавируса, а в некоторых регионах страны он уже пошел на спад. С таким заявлением перед журналистами выступил президент Дональд Трамп.

Фото: Getty Images via AFP
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"Мы на вершине кривой, я в этом уверен. В некоторых случаях идет снижение, мы уже начали этот процесс", - цитирует РИА Новости американского лидера. При этом вице-президент Майк Пенс уточнил, что в регионах, где ситуация с коронавирусом была наиболее острой, все больше наблюдаются признаки стабилизации. В качестве примеров он назвал города Нью-Йорк, Денвер и штат Луизиана.

США продолжают оставаться мировыми лидерами по числу зараженных коронавирусом. На сегодняшний день в этом списке 452 852 американца. Скончались более 16 тысяч человек.

Напомним, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была отмечена в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (центральная провинция Хубэй). С того момента заболевание распространилось за пределы материкового Китая. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано 1 436 198 заразившихся коронавирусом, еще 85 522 человека скончались.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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