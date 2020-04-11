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11.04.2020 16:27
Рубрика: Российский автопром

УАЗ "Вагон". Нереализованная замена для "Козлика"

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.wroom.ru Фото: www.wroom.ru
Фото: www.wroom.ru

Ульяновский автомобильный завод вспомнил об очень интересном внедорожнике, который, к сожалению, так и не пошел в серию. На этот раз речь пошла об автомобиле УАЗ-3172 (проект "Вагон").

Машина разрабатывалась под военные нужды на замену модели УАЗ-469, и в соответствии с требованиями заказчика - Министерства обороны - новый автомобиль должен был превосходить предшественника, в первую очередь, по проходимости и вместимости.

Фото: Борис Захаров
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Внедорожник получил 100-сильный двигатель (причем в перспективе готовился более мощный дизель), а глубина преодолеваемого брода составляла не менее одного метра (благодаря наличию шноркеля), допустимый угол подъёма - до 50°, косогора - до 20°. Масса буксируемого прицепа - до 1200 кг.

Основной особенностью автомобиля являлись неразрезные ведущие мосты с редукторами внешнего зацепления, позволившие добиться большого (330 мм) дорожного просвета. Обе подвески автомобиля пружинные, зависимые. Передняя снабжена стабилизатором поперечной устойчивости.

Автомобиль был рассчитан на 9-10 посадочных мест, при этом все пассажиры могли быть в полном снаряжении, поскольку грузоподъёмность модели составляла около 1 тонны. Посадочные места были представлены в виде сидений и скамеек.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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УАЗ-3172 успешно прошел государственные испытания. Было произведено только несколько (по некоторым данным 9) опытных экземпляров, а сама машина в серию не пошла.

Выбор был сделан в пользу развития УАЗ-3160, ставшего предком современного "Патриота".

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