В Башкирии от коронавируса умер первый пациент

В Башкирии зарегистрировали первую смерть от вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Об этом 11 апреля на брифинге сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Ранее сообщалось о 80-летней пациентке Республиканской клинической больницы имени Куватова, у которой после смерти обнаружили COVID-19, однако умерла она из-за другого заболевания.

По данным на 11 апреля в Башкирии зарегистрировано 66 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. 231 человек, в том числе 11 детей, находятся в больницах с подозрением на COVID-19. Выздоровели семь человек.