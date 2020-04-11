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11.04.2020 02:25
Рубрика: Легковые авто

В Беларуси будут выпускать бюджетный кроссовер для российского рынка

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Dongfeng Фото: Пресс-служба Dongfeng
Фото: Пресс-служба Dongfeng

Беларусь уже давно стала для автомобильного рынка России одним из главных импортеров. И дело не только в производстве и поставках традиционных для соседней республики грузовиков МАЗов и БелАЗов.

Под Борисовом работает завод Geely, основная часть продукции которого идет именно в Россию. А в Минском районе есть предприятие "Юнисон". В свое время именно отсюда в Россию поставляли машины марки Cadillac, Ford, Peugeot и Opel. А сейчас белорусы собирают здесь для нас кроссоверы Zotye - пусть покупают их в России мало, но факт есть факт.

Фото: www.autohome.com.cn
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Судя по всему, к этим брендам может добавиться еще один - Dongfeng. Недаром в базе Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства на кроссовер DFM 580. Оно отличается от старого только одной записью - наименованием и адресом завода-изготовителя. Вместо двух китайских предприятий в документе указано белорусское - "Юнисон".

Никакой конкретики относительно производства пока нет, представительство Dongfeng воздержалось от комментариев. В самом деле, говорить о производственных планах в условиях, когда закрыты большинство заводов и автосалонов, по меньшей мере опрометчиво.

Фото: Пресс-служба Dongfeng
Фото: пресс-служба Geely
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Отметим, что тиражи модели в России - по информации "Автостат-Инфо", за квартал продано 37 кроссоверов DFM 580 - говорят о том, что одной моделью Dongfeng может и не ограничиться. В линейке есть еще AX7. Кроме того, компания обещала привезти компактный кросс AX4. Но об этом пока остается только гадать. Новых ОТТС на данные машины нет.

Что касается DFM 580, то он предлагается в России в единственной комплектации - с 7-местным салоном, 132-сильным атмосферным мотором 1.8 и 5-ступенчатой "механикой". Стоит кроссовер 1 190 000 рублей. Дешевле из машин с тремя рядами сидений - только Lada Largus и Lifan Myway.

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#Dongfeng