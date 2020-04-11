В Индии впервые за тридцать лет стали видны вершины Гималаев

Впервые за тридцать лет Гималаи снова видны из разных частей Индии. В связи с ограничениями из-за коронавируса и остановки промышленного производства воздух в стране стал на 33 процента лучше, пишет журнала Blick.

Жители северной Индии с энтузиазмом обмениваются в социальных сетях снимками горного хребта, который впервые за несколько десятилетий виден на расстоянии около 200 километров. "Я никогда не думал, что это будет возможно. Мы видим разрушительные признаки воздействия загрязнения окружающей среды", - написал игрок в крикет Харбхаджан Сингх в Twitter.

Так называемый "локдаун" в Индии продолжается уже более трех недель. Закрытие производства привело к улучшению экологии. Воздух улучшился на 33 процента, свидетельствует индекс исследовательского центра (India Today Data Intelligence Unit).

Напомним, горы Гималаи являются самой высокой в мире горной системой, которая протянулась приблизительно на 2400 километров направлении с северо-запада на юго-восток и имеет ширину от 400 километров на западе до 150 км на востоке.