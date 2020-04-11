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11.04.2020 14:44
Рубрика: В мире

В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
Фото: Антон Быстров/РИА Новости Фото: Антон Быстров/РИА Новости
Фото: Антон Быстров/РИА Новости

Общее количество случаев заражения COVID-19 в Иране достигло 70 029. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

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"За минувшие сутки в Иране зарегистрировано 1 837 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с 19 февраля по 11 апреля в стране зафиксировано 4 357 летальных исходов от COVID-19, при этом за последние 24 часа умерли 125 человек", - говорится в заявлении минздрава Ирана.

По данным ведомства, выздоровели 41 947 пациентов, состояние 3987 заразившихся остается тяжелым.

Как отметил Джаханпур, к настоящему времени в Иране проведено 251 703 теста на COVID-19.

Ранее президент ИРИ Хасан Роухани объявил о планах властей с 18 апреля возобновить запрещенные из-за эпидемии заболевания поездки между провинциями страны. Кроме того, с 11 апреля в Иране возобновилась "деловая активность, несущая в себе малые риски заражения коронавирусом".

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