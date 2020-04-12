Кризис, возникший в результате пандемии, даст новый импульс развитию технологий искусственного интеллекта, прогнозирует аналитическое агентство IDC.

В России рынок решений на базе технологий искусственного интеллекта находится на раннем этапе развития: чувствуется дефицит квалифицированных кадров, есть сложности с доступностью данных, необходимых для создания алгоритмов, а инфраструктурные платформы недостаточно развиты, говорит руководитель аналитических сервисов Mail.ru Group Роман Стятюгин.

Спад в экономике - это безусловно драйвер технологических и организационных изменений. "Сложившаяся ситуация подтолкнет компании из различных отраслей к переосмыслению роли ИИ в развитии бизнеса, что приведет к росту количества новых проектов в этом направлении уже в этом году", - считает Стятюгин.

Столкнувшись с необходимостью срочно стать "сильно цифровыми", многие бизнесы оказались не готовы к этому. В обострившейся борьбе за клиентов во многих отраслях технологиям ИИ нет равных, уверен директор Центра компетенций по ИИ и анализу данных Crayon Владимир Еронин. В ближайшее время оживится спрос на все решения, актуальные для электронной торговли и финансовых технологий в первую очередь, полагает он.

Проекты, связанные с ИИ, делятся на две категории. К первой относятся технологии, которые уже используются повсеместно (видеонаблюдение, аналитика спроса, банковский скоринг и т.д.), а ко второй - новые экспериментальные технологии. Ключевой вызов для компаний, - готовность менять внутренние процессы, полагает директор центра машинного обучения "Инфосистемы Джет" Евгений Колесников.

Технологии готовы заменить людей, а люди - нет. Сейчас ИИ работает рядом с человеком, давая рекомендации и помогая принимать решения. "Эта тенденция сохранится, и функционал ИИ будет связан с оптимизацией работы человека", - уверен Колесников.

Пандемия также прямо влияет на развитие ИИ - эти технологии становятся инструментом борьбы с COVID-19, говорит Айк Татевосян, руководитель центра исследования и разработки Crosstech Solutions Group. Это в первую очередь возможности прогнозной и поведенческой аналитики, которые позволяют выявить зарождающиеся тренды и их последствия.