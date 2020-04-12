Что нужно знать при ДТП на каршеринговом автомобиле

Сервис краткосрочной аренды автомобилей - каршеринг - пользуется высоким спросом у жителей мегаполисов. Например, в Москве каршеринг развивается активно, и количество машин, работающих в этом сервисе, превысило 30 тыс. единиц.

Да, с одной стороны это удобно: не надо платить за страховку, парковку и тратиться на техническое обслуживание автомобиля. Но есть и минусы: начиная с психологического дискомфорта, который в нынешние дни связан еще и со страхом заразиться, и заканчивая тем, что траты, связанные с ДТП, в случае каршерингового автомобиля оказываются значительно выше в сравнении с личным автомобилем.

Многие водители, садясь за руль каршерингового авто, рассуждают по принципу "не свое - не жалко". Плюс к этому пользователи каршеринга часто торопятся. Все это повышает аварийность и увеличивает риск возникновения ДТП.

Поговорим о том, какие затраты несет автомобилист, если он попал в аварию на автомобиле из сервиса каршеринга.

Обычно компании, которые предоставляют услуги каршеринга, используют специфичный договор страхования. Да, он страхует водителя по всем рискам КАСКО и ОСАГО, но при этом используется поминутная тарификациях. В этом случае автомобилист платит только за то время, которое он проводит за рулем каршерингового автомобиля.

Если водитель решил воспользоваться услугами каршеринга и попал в аварию, в результате которой автомобиль получил незначительные повреждения, он будет должен оплатить весь восстановительный ремонт в размере фактически причиненного ущерба.

Когда в результате аварии автомобиль понес более значительный ущерб, водителю придется выплатить установленную сумму за франшизу, а остаток покроет страховая компания.

Разные сервисы каршеринга устанавливают разные суммы ущерба, превышая которую пользователь будет обязан оплачивать ремонт. И выплачивать такую сумму придется в случае, если авария произошла по вине пользователя или если виновник аварии не был установлен. Сумма за франшизу колеблется от 15 до 30 тыс. рублей и обычно зависит от стоимости минуты аренды машины: выше стоимость аренды - ниже стоимость франшизы.

Если каршеринговый автомобиль попал в аварию не по вине водителя, и если виновник был установлен, то такой ущерб пользователь сервиса не обязан возмещать. В этом случае водитель каршеринговой машины должен не нарушать порядок оформления ДТП, не покидать место аварии до прибытия сотрудников ГИБДД и правильно оформить все необходимые документы. Оставаться на месте аварии важно, в противном случае, вне зависимости от того, кто виновен в ДТП, именно пользователю каршерингового автомобиля придется выплачивать сумму ущерба.