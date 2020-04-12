Что означает первый в истории США режим крупного бедствия

В США режимы такого рода делятся на две категории: чрезвычайные ситуации и крупные бедствия. Оба варианта дают главе государства полномочия оказывать помощь штатам и территориям из федерального бюджета. Но при чрезвычайных ситуациях общая сумма помощи ограничена 5 миллионами долларов, и если расходы выйдут за пределы этой суммы, президенту потом надо будет отчитаться перед конгрессом. Обычно режим ЧС вводится в отдельных штатах, пострадавших от стихийных бедствий.

Режим крупного бедствия предполагает, что ущерб от случившегося настолько серьезен, что требует долгосрочных программ для восстановления. В таком случае задействуется широкий набор программ федеральной помощи руководству штатов или территорий для восстановления общественной инфраструктуры, на целевые программы, включая создание специальных фондов помощи. Объем расходов в этом случае определяется президентом. Когда речь идет о госпомощи, то в первую очередь имеются в виду возможности Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, которое контролирует более 40 миллиардов долларов федерального финансирования, выделенного конгрессом США для оказания помощи при бедствиях. Эти средства могут пойти, в том числе, на строительство больниц и транспортировку пациентов. В США после объявления Трампа о введении режима крупного бедствия уже началась паника в соцсетях. Люди пишут, что США вот-вот закроют все границы и введут войска в населенные пункты.