Трамп объявил положение "масштабного бедствия" во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны. Последним стал Вайоминг, сообщает американский телеканал Foxnews.

Это происходит впервые в истории США. В настоящее время там подтверждено около 520 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 20 тысяч больных скончались, причем 10 тысяч из этого количества умерли за последние пять дней.

Введение положения "масштабного бедствия" означает, что органы власти штатов и некоторые некоммерческие организации получают финансирование из федерального бюджета. При этом действия штатов координируются с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и инженерными войсками армии США.

Между тем в минувшую пятницу Трамп заявил на ежедневном брифинге в Белом доме, что количество новых случаев заболевания сокращается, и это говорит, что страна находится на пике эпидемии.