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12.04.2020 05:30
Рубрика: В мире

Как Куба, вопреки США, помогает странам мира бороться с коронавирусом

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Последние дни на Кубе каждый вечер, ровно в 9 часов, раздаются аплодисменты, переходящие в овации. Звучат они во всех городах, прокатываясь по непривычно пустынным и безлюдным улицам некогда одной из самых веселых и посещаемых стран мира, сейчас яростно сражающейся с пандемией коронавируса. Эти аплодисменты - знак признания и благодарности обычных кубинцев своим врачам, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19.
Фото: REUTERS/DANIELE MASCOLO Фото: REUTERS/DANIELE MASCOLO
Фото: REUTERS/DANIELE MASCOLO
Фото: AP Photo/Wong Maye-E
МИД Кубы обвинил правительство США в неэффективной борьбе с COVID-19

Для кубинцев медицина - это не простые слова, а настоящая национальная гордость маленького государства, которое уже более полувека находится под яростной блокадой могущественного соседа, не ослабевающей даже во времена пандемии. Но, несмотря на это, Кубе удалось сохранить человеческие качества, которые во время всеобщей беды проявляются особенно ярко. Прежде всего, в тяжелые времена пандемии коронавируса, борьба с которым, с одной стороны, требует самоизоляции людей и неминуемо ведет к закрытию границ, а с другой - практически немыслима без скоординированных действий стран мира и зачастую требует поддержки и взаимовыручки. Здесь-то Куба и приходит на помощь.

Остров Свободы за последний месяц направил бригады врачей на помощь в борьбе с пандемией двум десяткам стран, медицинские системы которых не справляются с лавинообразным ростом числа заболевших. Например, в объятой COVID-19 Италии уже работает более полусотни кубинских медицинских специалистов в Ломбардии - одном из наиболее пострадавших регионов, на очереди - прибытие докторов с карибского побережья в другой итальянский регион - Пьемонт.

Армия в белых халатах

Кубе действительно есть, чем помочь. Система здравоохранения Острова является одной из самых развитых в латиноамериканской регионе. Для сравнения: если на Кубе на 10000 тысяч жителей приходится 52 больничные койки, то в Аргентине - 50, относительно благополучном Уругвае - 28, Чили и Бразилии - 22.

Фото: REUTERS/ALEXANDRE MENEGHINI
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Залог успеха - высокие траты на систему здравоохранения, которые также превышают аналогичный показатель стран региона. Куба вкладывает в медицину 11% своего ВВП. Но здесь важно не только процентное соотношение, в абсолютных цифрах республика также является лидером - расходы на медицину на душу населения в год составляют 2486 доллара (в том же Чили эта сумма составляет 2229 долларов).

Как и многое другое на Кубе, ситуация в национальной системе здравоохранения кардинальным образом изменилась в 1959 году после победы революции. Для Фиделя Кастро среди исповедуемых им социалистических идеалов особое место занимали общедоступная медицина и бесплатное образование для всех.

Собственно, тогда в стране и начинается массовое обучение врачей. Квалифицированные кадры были подготовлены довольно быстро. А уже в 1963 году кубинские медики впервые отправились заграницу - помогать только что обретшему независимость Алжиру. С тех пор врачебные бригады направлялись в разные страны мира.

Глава МИД Кубы: Санкции США мешают бороться с пандемией

Сам Фидель Кастро дал им особое название - "Армия в белых халатах", придуманное команданте в 70-е в пику главному идеологическому противнику сразу после неудачной попытки США при помощи натренированных ими боевиков свергнуть социалистов на Кубе, в 1961 году осуществив высадку повстанцев заливе Свиней. Такое название остается актуальным и сейчас.

После отправки очередной бригады кубинских медиков на помощь в борьбе с COVID-19, в соцсетях набрали популярность фотографии, ярко демонстрирующие разницу в подходах к международному сотрудничеству. На одной были изображены люди в белых медицинских халатах, которые держали маленькие флажки Кубы и Италии, а на другой - американские морпехи с большим звездно-полосатым полотнищем на фоне полыхающего Ирака…

Экспорт вопреки

Как это часто бывает, громче всего критика звучит со стороны тех, кто делает для общего блага меньше всего. Все то время, пока маленькая Куба направляет своих врачей бороться с общечеловеческой напастью, в Вашингтоне не перестают предупреждать об опасности сотрудничества с Островом.

Фото: Сергей Новиков/РГ
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Сами американцы, которые пока в борьбе с пандемией толком никому не помогли, а еще и грозят прекратить вносить членские взносы в ВОЗ, призывают не принимать кубинскую помощь. Причины таких призывов весьма прозаичны и, как это часто бывает с американскими советами, преследуют исключительно интересы Вашингтона. В отношении Кубы цель не меняется уже более 60 лет - смена коммунистического режима.

Экспорт врачей остается существенным источником дохода Острова - по данным конференции ООН по торговле и развитию, ежегодно Куба получает около 11 миллиардов долларов от медицинского сотрудничества.

Такой экспортный доход вряд ли укладывается в продвигаемую США концепцию о тотальной блокаде Кубы. Концепции, хотя и продемонстрировавшей свою несостоятельность на протяжении более чем полувека, все еще исповедуемой Вашингтоном с настойчивостью, достойной лучшего применения.

А вот то, что происходит с системой здравоохранения в тех странах, правительства которых по указке решили выставить кубинских врачей, Белый дом вряд ли волнует. А таких примеров последнее время предостаточно.

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Наиболее показательные - Боливия, Бразилия и Эквадор, которые после резкого смена политического курса и прихода к власти "правых" правительств в качестве платы американцам за поддержку прекратили сотрудничать с Кубой.

Достаточно сказать, что сейчас именно в этих странах ситуация с коронавирусом остается одной из самых сложных в регионе. Конечно, далеко не факт, что кубинские врачи смогли бы кардинальным образом исправить эту ситуацию. Но факт, например, то, что еще до пандемии власти Бразилии были вынуждены обратиться с просьбой о возвращении около 2000 медиков с Острова Свободы. Политика - политикой, а в больницах кому-то работать в любом случае надо.

Кубинцев такая реакция США и стремящихся стать их союзниками заботит не очень-то и сильно, к ней за долгое время на Острове уже привыкли. Здесь осознают гуманитарный характер оказываемой помощи и понимают, что в эпоху пандемии вопросы идеологического противостояния должны, как минимум, быть отложены в долгий ящик. Своими же действиями кубинцы показывают, что вместо того, чтобы продолжать выяснять отношения, просто необходимо объединить усилия и вместе как можно скорее преодолеть выпавшие всему миру испытания.

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