Как нас обманывают на шиномонтаже. Шесть популярных способов

Подошло время сезонной "переобувки" - смены зимней резины на летнюю. "РГ" разобралась с тем, каких подвохов можно ждать на шиномонтаже, как проконтролировать процесс и не переплачивать за ненужные операции.

Выполнение работ по замене и ремонту резины в сезон - прибыльный бизнес, а потому нередко нечистые на руку сотрудники шиномонтажей и сервисных центров заставляют клиентов раскошелиться буквально на пустом месте. Ниже приводим наиболее частые способы обмана и некачественной работы нерадивых "гайковертов".

Завышение цены

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Пожалуй, самый распространенный способ обмана - это манипуляции с ценами. Типичная ситуация - вы подходите к работнику сервиса, интересуетесь расценками и вам озвучивают основательно взвинченный "прайс". Фактически так проверяется готовность и возможность клиента платить.

Начни вы возмущаться, очень вероятно, вам ответят, что вы не так поняли - то была цена за все колеса, а не за одно, или что вам назвали максимальные цены (для колес большего диаметра). В любом случае помните, что все цены как правило зафиксированы в прейскуранте, который должен быть вывешен у входа в шиномонтаж или сервис. Требуйте этот документ и настаивайте на соответствии прайс-листа и фактической оплаты.

Обнаружение скрытых дефектов

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Еще на стадии снятия колеса, а чаще в процесс его замены или ремонта может выясниться, что погнут диск (поэтому нельзя провести нормальную переобувку или балансировку), или имеется дефект резины, требующий, разумеется, платных ремонтных работ, или, как вариант, вышел из строя вентиль на бескамерных шинах.

Однако если до приезда в шиномонтаж у вас не было проблем с дисками и шинами, весьма вероятно, что озвученные ремонтниками проблемы - мифические или как минимум не требующие незамедлительного технического вмешательства.

При этом, пожалуй, самый прибыльный вариант обмана - это сообщить клиенту, что диск, резина или болты (далее по списку) изношены настолько, что продолжать движение попросту опасно. Как правило, прямо в шиномонтаже, а иногда в примыкающем к нему магазине находятся относительно доступные аналоги, которые и предлагают приобрести клиенту.

Навязывание дополнительных услуг

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Уже после смены колес и выставлении счета в чеке могут обнаружиться такие статьи, как смазка болтов, снятие колпаков, промазывания краев дисков дорогостоящей мастикой, подкачка колес, упаковка сменной резины в полиэтиленовые пакеты, мойка и т.д.).

Но самая "рабочая" мошенническая "услуга" - это установка дополнительных или "улучшенных" грузиков. Как вариант, вам будут говорить, что использовали не стандартные, а более дорогие самоклеящиеся элементы. Случается, что вас начинают убеждать, что колесо было настолько разбалансированным, что грузиков потребовалось сверх меры. А бывает и наоборот - ремонтники отбалансируют колесо стандартными свинцовыми грузиками, а оформят - как при использовании самоклеящихся аналогов.

Отказ от простых операций

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Иногда случается, что вам нужно отремонтировать колесо срочно и без лишних вложений. Для этого, как известно, используются так называемые жгуты, а точнее - ремкомплекты, состоящие из круглого рашпиля, шила, нескольких кусков жгута и клея. Стоимость всего этого добра, как правило, не превышает пары сотен рублей, а при ремонте даже не нужно снимать и разбортировать колесо - восстановление покрышки производится путем расширения места прокола, затирки и вставки жгута с клеем.

Стоимость работ при выполнении этих процедур невелика. Поэтому подавляющее число шиномонтажников попросту отказываются выполнять такого рода ремонт, ссылаясь либо на его неэффективность, либо на отсутствие соответствующего ремкомплекта. На самом деле причина совсем в другом - ремонтникам гораздо прибыльнее заставить клиента заплатить по полной - за снятие и установку колеса, его полный ремонт и балансировку.

Халтурная работа

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Чтобы добиться качественной балансировки колес, перед сборкой диски следует тщательно вымыть, а также удалить мелкие камни из протектора. В противном случае балансировка будет действовать до первой лужи или экстренного торможения.

Тем не менее, не редки случаи, когда на шиномонтаже о качественной подготовке колес к смене резины на такие "мелочи" не обращают внимания. Или нередки случаи, когда для сборки колеса используется отработанное моторное масло. Такая практика чревата тем, что лубрикант со временем начнет разъедать немаслостойкую резины покрышки. Неправильная же и неточная балансировка колес, когда "мастер" не утруждает себя или спешит, - также нередкое явление.

Накачка шин азотом

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Отдельна статья доходов - накачка шин азотом. На самом деле в такой практике нет криминала. К примеру, в автоспорте такая технология широко применяется и даже оправдана, поскольку азот не поддерживает горение, а значит пожаробезопасен. Другое дело - гражданские автомобили. Закачка азота в их шины - просто выкачивание денег из кошельков клиентов.

Разумеется, предлагают такую экзотическую услугу либо мало сведущим в вопросе дамам, либо молодым клиентам "с бензином в крови" - мол, будешь потом хвастаться друзьям, что у тебя шины "на азоте", как в автоспорте. Между тем, для накачки шин азотом используется недешевое оборудование. Отсюда немалая цена процедуры. Она обойдется в зависимости от диаметра покрышки в сумму от 150 до 350 рублей за колесо.