Как жить в режиме самоизоляции. Интервью с психологом Витой Холмогоровой

Как психологически грамотно пережить непростое время, в котором оказались многие люди из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19? Мы говорим о периоде потока негативной информации, режима самоизоляции, карантина, удаленной работы, закрытия досуговых организаций. Как в этих условиях избежать потери ресурсов? Где черпать силы? Можно ли научиться договариваться со своими мыслями и, если да, то как это сделать? Можно ли вылечить синдром "все идет из детства"? Об этом и многом другом "РГ" рассказала экзистенциальный психолог, психофизиолог, кандидат психологических наук Вита Холмогорова.

В следующем выпуске вы узнаете о том, как в период режима самоизоляции сохранить благоприятный климат внутри семьи и правильно выстроить диалог с супругом или супргуой. Также Вита Холмогорова поделится формулой гармоничных отношений.