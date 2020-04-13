Как сохранить отношения с близкими. Отвечает психолог Вита Холмогорова

Как сохранить благоприятные семейные отношения в период режима самоизоляции, карантина, удаленного труда или потери работы? Можно ли предотвратить развод после стабилизации обстановки и снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса? Как грамотно выстраивать диалог с любимым человеком? Почему в семье так важна форма обращения? И есть ли вообще формула гармоничных взаимоотношений? Об этом "РГ" рассказывает экзистенциальный психолог, психофизиолог, кандидат психологических наук Вита Холмогорова.

О том, как выстроить отношения с сами собой в период режима самоизоляции и предотвратить негативные последствия для своего психологического здоровья, можно узнать в предыдущем выпуске.