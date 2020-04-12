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Marvel раскрыла незамеченную фанатами отсылку из "Мстителей: Финал"

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    12.04.2020, 16:05
Текст:   Богдан Бобров

Компания Marvel к Пасхе приготовила для своих поклонников небольшой сюрприз. Студия в официальном Twitter-аккаунте подтвердила одну из "пасхалок", спрятанную в фильме "Мстители: Финал".

На двух опубликованных кадрах видно, что выдвинутые вперед руки супергероев в красных перчатках перед их спасительной миссией очень похожи по форме на дуговой реактор Тони Старка, который к тому же "служил доказательством, что у него есть сердце".

Таким образом, создатели картины еще раз отдали дань уважения персонажу, который в финальной битве пожертвовал собой ради спасения человечества.

Студия раскрыла незамеченную фанатами отсылку спустя почти год с премьеры картины, но, если речь идет о таком масштабном проекте как "Мстители: Финал", возможно, есть еще много ненайденных "пасхалок", которые будут раскрыты в будущем.

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