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12.04.2020 17:15
Рубрика: Экономика

Министры стран ОПЕК+ проведут очередное онлайн-заседание 12 апреля

Новая видеоконференция с участием стран ОПЕК+ состоится 12 апреля в 19.00 по московскому времени. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу пресс-службы Минэнерго Азербайджана Замина Алиева.

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Заседание пройдет в формате консультаций по вопросам, исходящим из девятого заседания министров стран ОПЕК+.

Напомним, по итогам состоявшегося 9 апреля заседания министров стран ОПЕК и не-ОПЕК было принято решение о трехэтапном сокращении добычи нефти. По условиям сделки общее сокращение производства нефти в мае-июне составит 10 млн баррелей в сутки, с 1 июля 2020 года на 8 млн баррелей в сутки, а в 2021 году - 6 млн баррелей в сутки.

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