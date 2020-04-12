Могут ли защитить от вирусов и бактерий автомобильные ионизаторы

Для современных автомобилей верхнего ценового диапазона автопроизводители все чаще предлагают различные системы ионизации. Давайте разберемся, что это такое и есть ли от таких устройств реальная польза.

На самом деле ионизаторы - вещь давно известная. Вспомните хотя бы знаменитую люстру Чижевского - аэроионификатор, созданный биофизиком Александром Чижевским еще в 1931 году и придающий частицам воздуха отрицательный заряд. Показаниями к применению такой "люстры" являлись заболевания органов дыхания, аллергия, нарушение сна, депрессия.

Суть работы ионизатора состоит в следующем - в электрическом поле образуется поток электронов, которые цепляются к молекулам кислорода и создают отрицательные ионы (аэроионы). В результате происходит обогащение воздуха, одновременно аэроионы связывают и удаляют из воздуха различные запахи, микропыль, влагу и табачный дым. Считается также, что ионы способны проникать в структуру материалов салона автомобиля, устранять причины появления неприятного запаха и даже противостоять вредоносными микроорганизмам.

Для справки - оптимальное содержание в воздухе отрицательных ионов: в пределах 600-5000 на 1 куб. см. В городском воздухе их не более 200 в 1 куб. см., в закрытых помещениях и того меньше. Здоровый загородный воздух - это около 1 000 ионов на 1 куб. см . В горах и лесной чаще - не менее 5000 в 1 куб. см.

Премиальная опция

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Премиальные автопроизводители давно поставили технологию ионизации салонов автомобилей на поток. К примеру, Lexus уже 10 лет предлагает для ряда своих моделей так называемую технологию Nanoe. Речь идет об "умной" системе кондиционирования, отслеживающей присутствие пассажиров и генерирующей наночастицы - отрицательно заряженные ионы, насыщенные влагой. Эти микроэлементы растворяются в воздушном потоке, создаваемым вентиляцией, устраняют неприятные запахи и обеспечивают увлажняющий эффект для кожи и волос, находящихся в салоне.

Или, скажем, компания Jaguar Land Rover продвигает для своих новинок технологию Cabin Air Ionisation, вполне эффективно очищающую воздух в салоне с помощью заряженных частиц. Цитируем фрагмент из официального пресс-релиза Jaguar XE: "Благодаря процессам ионизации, разложения и уничтожения вредных аллергенов, вирусов, бактерий и неприятных запахов, технология может способствовать улучшению общего уровня самочувствия водителя и пассажиров".

А в автомобилях Mercedes-Benz система ионизации увязана еще и с технологией ароматизации. Опция Air Balance предполагает как оборудование для освежающей ионизации и фильтрации забортного воздуха, так и его ароматизацию. В вещевом ящике устанавливается специальный флакон с фирменным ароматом, через меню мультимедиа можно включать и выключать систему, а также настраивать режим интенсивности.

Компактная массовая альтернатива

Фото: youtube.com/Китай в SHOPe

Самое интересное, что для того, чтобы обеспечить здоровый микроклимат в автомобиле, совершенно не обязательно покупать Lexus, Jaguar или Mercedes-Benz. В продаже сегодня имеется большой набор компактных автомобильных ионизаторов стоимостью от 500 рублей до 5 тысяч рублей за единицу. Источником питания таких приборов становятся USB-порт или розетка на 12 В.

Дорогие модели отличаются наличием вентилятора и фильтров. К примеру, такой девайс, как AirComfort XJ-600 обеспечивает концентрацию 1750 аэроинов на 1 куб. см., содержит электростатический пылеуловитель, блокирующий, как обещает производитель, также аллергены и болезнетворные организмы. И, кстати, такой ионизатор имеет индивидуальный серийный номер, и уже поэтому внушает доверие.

Или, скажем, более мощный прибор XJ 2000 от компании Neo-Tec отличается существенно более крупными размерами (его можно установить, к примеру, на жадней жесткой полке) и дополнительным электростатическим фильтром, блокирующим разную заразу и аллергены еще эффективнее - обеспечивается концентрация в количестве 2000 аэроинов на на 1 куб. см.

Как долго следует ионизировать воздух в автомобиле

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Этот момент важен, особенно в случае если вы расцениваете систему ионизации как средство блокировки различных вирусов, аллергенов и бактерий. Понятно, что для надежного результата процесс ионизации должен быть достаточно длительным и интенсивным. Такие условия могут обеспечить лишь максимально мощные девайсы, рекомендованные как для автомобиля, так и для дома. Держать такие гаджеты постоянно включенными не рекомендуется.

Лучше всего активировать их и на время покинуть автомобиль. Об этом, к слову, будет сказано в инструкции. Компактные ионизаторы (обычно размером с зажигалку или пачку сигарет) вполне можно применять на постоянной основе. Однако, чтобы они не перегревались (а на такую напасть нередко жалуются на форумах), достаточно включать их на час-два. Опять-таки, максимальное время сеанса ионизации оговаривается в инструкции того или иного устройства. Сомневаетесь? Для точного определения уровня ионизации можно воспользоваться специальным прибором - ионометром.

Насколько эффективны ионизаторы при блокировке вирусов и бактерий

Фото: youtube.com/Nick Mora

Масштабные медицинские исследования, которые бы доказывали пользу ионизаторов при профилактике вирусных инфекций, не проводились. Соответственно, мир поделился на верящих в антисептические свойства ионизаторов, а также тех, кто это все отрицает.

Первые говорят, что любая очистка воздуха, в той или иной степени защищает человека, поскольку какие-то вирусные частицы оседают - начинают медленно дрейфовать к плюсовому электроду, в качестве которого выступают стены, потолок, пол машины. Скептики же аргументируют, что с такой задачей вполне справится и штатный воздушный фильтр автомобиля. В любом случае покупать или не покупать автомобильный ионизатор, решать вам. \