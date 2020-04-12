Песков рассказал об интенсивной работе Путина в дистанционном режиме

"Для него общение с людьми - абсолютный приоритет в работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности", - цитирует сайт Вести.ру слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в программе "Москва. Кремль. Путин".

Невозможность прямого общения никоим образом не влияет на интенсивность графика главы государства, хотя он и скучает по поездкам и встречам с людьми. "График не то что такой же, он гораздо интенсивнее, чем в обычный период", - сравнил представитель Кремля.

Посещение президентом больницы в Коммунарке - не безрассудство, Владимир Путин каждый раз действует взвешенно, продуманно, принимает все меры предосторожности, объяснил Песков. Просто главе государства всегда важно убедиться изнутри, что система во время кризиса функционирует правильно. Это характерная черта президента, пояснил его пресс-секретарь. "Он никогда не отказывается от того, чтобы лично посмотреть, что происходит", - сказал Песков