Глава государства поздравил космонавтов с праздником. "Освоение космоса всегда было и остается для человечества символом прогресса и развития", - сказал он. Российские специалисты успешно работают по программе МКС с американскими. Это наглядный пример эффективного партнерства РФ и США в интересах всего человечества. "Так же, как мы сейчас пытаемся организовать работу и с актуальными проблемами", - сравнил Владимир Путин, уточнив, что имеет в виду борьбу с пандемией и ситуацию на мировых рынках. "Наша страна всегда шла в авангарде освоения Вселенной", - подчеркнул президент. "Рождение и становление ракетно-космической отрасли в нашей стране пришлось на трудное, послевоенное время... Убежден, что и в наши дни, когда мир столкнулся с непростыми вызовами, космическая деятельность, наше сотрудничество с зарубежными партнерами будут активно развиваться", - отметил он.

После беседы с космонавтами Путин провел совещание с чиновниками и руководителями предприятий отрасли. "Среди безусловных приоритетов - развитие программы пилотируемых полетов. Традиционно это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство", - поставил он задачу. Летные испытания нового пилотируемого транспортного корабля нужно провести в 2023 году с космодрома Восточный по графику. "Россия должна укреплять свои позиции на мировом рынке пусковых услуг. При этом крайне важно, чтобы наши средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными", - заявил президент, подчеркнув, что в установленные сроки на космодроме Восточный должна быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжелого и сверхтяжелого класса. Начало летных испытаний намечено соответственно на 2023 и 2028 годы. Путин также призвал активнее использовать возможности и механизмы частно-государственного партнерства.

Роскосмос запланировал 33 космических пуска в 2020 году, пять уже провели

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2019 году было 25 пусков ракет космического назначения - на четверть больше показателей 2018 года. Все пуски безаварийные. Боевые расчеты минобороны осуществили 10 успешных пусков боевых ракетных комплексов, изготовленных на предприятиях Роскосмоса. В 2020 году запланировано 33 пуска, из которых 12 запусков спутников по Федеральной космической программе, девять запусков коммерческих аппаратов, три - из Гвианского космического центра. "Мы уже провели пять пусков", - заявил докладчик. Впервые испытали с участием экипажа связку корабля "Союз-МС" и ракеты "Союз-2.1а" с полностью российской цифровой системой управления. "Все нормально", - добавил он.

В зоне риска - как минимум девять запусков. "Аппараты, которые мы должны выводить на наших космодромах, физически просто не прибывают на территорию России, поскольку Роскосмос сегодня оказался, наверное, единственным космическим ведомством в мире, которое продолжает работу", - обосновал Рогозин. "Нам нужна микроэлектроника российского производства", - заявил глава Роскосмоса и пояснил, как еще негативно сказывается пандемия на реализации планов. "Во-первых, застопорилось международное сотрудничество, - констатировал он. - Гвианский космический центр, где мы на ракете "Союз-2" запускаем иностранные космические аппараты, практически полностью парализован, французский персонал его покинул". Во-вторых, остановка ряда гражданских производств влечет допрасходы предприятий на выплату зарплаты, поддержание мощностей, на борьбу с распространением вируса.

Гендиректор НПО имени Лавочкина Владимир Колмыков рассказал о работах по лунной программе: аппарат "Луна-25" вышел на сборку и на начало испытания. "Надеюсь, что 2021 год у нас будет выполнен в части запуска аппарата "Луна-25", - сообщил он. С кооперацией работа налажена, есть большая уверенность в части выполнения задания по аппаратам "Луна-26" в 2024 году и "Луна-27" в 2025 году.

"Ситуация в Роскосмосе меняется. Медленно, но все-таки в лучшую сторону", - оценил президент. "Ясно, что необходимость борьбы с коронавирусной инфекцией вносит свои коррективы и в жизнь страны, и в целом в экономику, и в работу Роскосмоса, - сказал он. - Вместе с тем от чего хотел бы вас предостеречь - от соблазна все нерешенные вопросы, а их еще много, все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию". Это касается не только Роскосмоса, а всех отраслей производства и всех видов деятельности, заключил Путин.