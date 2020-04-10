Владимир Путин провел сеанс видеосвязи с МКС

Президент РФ провел сеанс видеосвязи с МКС в преддверии Дня космонавтики. 9 апреля на станцию прибыли космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе с астронавтом NASA Кристофером Кэссиди.

"У России богатый опыт международного сотрудничества в космосе, - заметил Путин​​​. - Мы рады, что наши специалисты успешно работают по программе МКС с коллегами из США, одной из ведущих космических держав".

Глава государства назвал это наглядным примером эффективного партнерства в интересах всего человечества. "Так же, как мы сейчас пытаемся организовать работу и с актуальными проблемами. Не хочется об этом говорить, но приходится. Имею в виду борьбу с пандемией, имею в виду ситуацию на мировых рынках", - пояснил он.

Путин напомнил о своем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в четверг. "Обсуждали эти проблемы, и еще предстоят у нас разговоры на эту тему", - заявил он.