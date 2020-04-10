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Рубрика: Власть

Путин поговорил по телефону с президентом США и королем Саудовской Аравии

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: iStock
Дан оптимистичный прогноз по рублю и нефти на конец года

Лидеры трех стран обсудили положение дел на рынках нефти, в том числе с учетом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания в формате ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики "Группы двадцати".

Кроме того, Россия, США и Саудовская Аравия подтвердили настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ готовы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки на два месяца, с мая по конец июня этого года. Все страны участники соглашения снизят добычу на 23%. Квоты сокращения производства России и Саудовской Аравии теперь станут одинаковыми, они будут считаться от уровня 11 миллионов баррелей в сутки. Для обеих стран сокращение производство составит - по 2,53 миллиона баррелей в сутки. На них придется более 50% от общего объема снижения производства.

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