Сотрудников полиции и Росгвардии, интересующихся причиной, по которой вы покинули дом, на столичных улицах теперь станет больше. Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Пропуска будут представлять собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые четыре знака обозначат дату окончания срока действия пропуска, а остальные 12 знаков позволят идентифицировать его владельца и цель поездки.

Система включает в себя несколько категорий цифровых пропусков. Первая предназначена для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности. Такой пропуск нужен в случае, если организация продолжает работать и присутствие сотрудника на рабочем месте абсолютно необходимо. Эта же категория пропусков нужна для служебных разъездов, например, для доставки товаров курьерами. Срок действия цифрового пропуска для поездок на работу - до 30 апреля.

Вторая категория пропусков - для поездок в медицинские учреждения. Такие пропуска необходимы для поездки в конкретное медицинское учреждение. Количество таких пропусков в течение недели не ограничено.

Третья категория - разовый пропуск для поездок в других личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности (в магазин, на дачу, на вокзал и так далее). Пропуск этой категории выдается на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить его можно не более двух раз в неделю.

Чтобы передвигаться по городу пешком, например выгулять собаку, сходить в магазин или аптеку, получать пропуск не потребуется.

Цифровой пропуск можно получить бесплатно тремя способами.

Онлайн на mos.ru. Для этого пользователям нужно авторизоваться на портале, выбрать услугу "Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы", ввести необходимые данные и подать заявку. Для передвижений на автомобиле потребуется указать его номер, а если нужно ехать на общественном транспорте - понадобится номер карты "Тройка" или "Стрелка", а также ИНН организации или наименование медицинского учреждения, в которое вы направляетесь. Система отобразит на экране специальный код, который надо сохранить - записать, сфотографировать или сделать скриншот - и взять с собой. Одновременно пропуск вам вышлют на электронную почту, если она указана в заявке.

Еще один способ оформления цифрового пропуска - с помощью СМС на номер 7377. Для этого необходимо отправить СМС специального формата. Сам формат будет доведен дополнительно. Цифровой код придет в ответном СМС.

Кроме того, оформить цифровой пропуск можно, позвонив в Единую справочную службу правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Оператор контакт-центра запросит необходимую информацию и самостоятельно заполнит данные для цифрового пропуска. После чего продиктует код цифрового пропуска. Этот код необходимо записать и сообщить патрульным службам при проверке.

Пример кода: 1104-Т123-МО11-К123.

В случае возникновения проблем с оформлением пропуска горожане также смогут получить консультацию по этому же телефону: +7 (495) 777-77-77.

Проверять цифровой пропуск смогут только уполномоченные лица, осуществляющие контроль передвижения по городу. Вместе с пропуском нужно предъявлять документ, удостоверяющий личность, который указан при подаче заявления. Сотрудник проверит цифровой пропуск в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете.

Персональные данные, которые жители передадут городу для получения пропусков, будут храниться на территории России в закрытом защищенном контуре Центра обработки данных департамента информационных технологий города Москвы. После окончания действия режима повышенной готовности вся информация о выданных пропусках будет уничтожена.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Любовь Проценко

Все о цифровых пропусках: ответы на основные вопросы

Когда будут введены пропуска?

- Пропускная система в Москве начнет действовать с 15 апреля. Получить пропуск можно с 13 апреля.

В каких случаях потребуется пропуск?

- Пропуск потребуется, если вы планируете передвигаться по городу на автомобиле, такси или общественном транспорте.

В каких случаях цифровой пропуск не нужен?

- Если вы передвигаетесь по городу пешком в соответствии с указом мэра Москвы N 12-УМ, пропуск не нужен. Например, можно выгулять собаку, вынести мусор, сходить в магазин или аптеку недалеко от дома.

Что представляет собой пропуск?

- Цифровой пропуск представляет собой буквенно-цифровой код, первые четыре цифры которого означают дату окончания действия пропуска, остальные 12 символов позволяют идентифицировать его владельца. При необходимости сотрудники уполномоченных органов, ответственных за контроль соблюдения правил самоизоляции, могут ввести этот код на служебном устройстве, и система выдаст информацию о дате и цели пропуска, а также сведения о его владельце. Эти данные сотрудники сверяют с данными документа, удостоверяющего личность, который человек указал при оформлении пропуска.

Какие виды цифровых пропусков можно получить?

- Предусмотрено два вида цифровых пропусков: для работников организаций, деятельность которых не приостановлена указом мэра Москвы, и для разового передвижения. Пропуск для разового передвижения можно оформить для посещения медицинской организации или для других личных целей. Правила оформления таких пропусков различаются.

На какой срок выдается цифровой пропуск и как часто его можно получать?

- Цифровой пропуск для работников выдается на срок до 30 апреля.

Пропуск для разового передвижения для посещения медицинской организации выдается на один календарный день. Количество таких пропусков в течение недели неограничено.

Пропуск для разового передвижения для иных личных целей выдается на один календарный день. Получить его можно не более двух раз в неделю.

На какое расстояние я могу передвигаться с цифровым пропуском?

- Передвигаться можно на любое расстояние. Для получения пропуска для разового передвижения необходимо указать адрес отправления и адрес назначения. Для получения пропуска на работу указывать какие-либо адреса не требуется.

Как получить цифровой пропуск?

- Если вы зарегистрированы на mos.ru, проверьте корректность данных, указанных в личном кабинете: фамилию, имя, отчество, дату рождения; номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Эти сведения будут автоматически заполнены в заявке на цифровой пропуск.

Если у вас нет регистрации на mos.ru, можно использовать альтернативные способы авторизации через gosuslugi.ru, Сбербанк или соцсети либо зарегистрироваться и создать личный кабинет.

Чтобы получить цифровой пропуск, авторизуйтесь на mos.ru, затем перейдите к заполнению электронной заявки. Выберите тип пропуска и заполните все необходимые сведения. После отправки заявления вы получите буквенно-цифровой код, который необходимо сохранить (распечатать, сохранить в телефоне, записать) и иметь при себе вместе с документом, удостоверяющим личность, при передвижении по городу.

Кроме того, получить цифровой пропуск можно по телефону единой справочной службы правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77 или по СМС на короткий номер 7377.

Какие данные должны быть заполнены в заявке, чтобы получить цифровой пропуск?

При оформлении цифрового пропуска выберите одну из целей:

- получение цифрового пропуска работника;

- разовое передвижение в медицинскую организацию;

- разовое передвижение в иных целях.

Чтобы получить цифровой пропуск для передвижения на работу, необходимо указать фамилию, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность (тип, серию и номер), номер телефона, электронную почту (по желанию), наименование работодателя и его ИНН. Если работодатель является медицинским учреждением, необходимо поставить галочку в соответствующем чекбоксе. Для личного или служебного автомобиля потребуется указать регистрационный номер, а для общественного транспорта - номер карты "Тройка" или "Стрелка" (в случае наличия). Данный вид пропуска не ограничивается маршрутом передвижения.

Чтобы получить цифровой пропуск для посещения медицинской организации, необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность (тип, серию и номер), номер телефона, электронную почту (по желанию), адрес отправления, адрес назначения и наименование медицинской организации. Для личного или служебного автомобиля потребуется указать регистрационный номер, а для общественного транспорта - номер карты "Тройка" или "Стрелка" (если есть).

Чтобы получить цифровой пропуск для разового передвижения в иных целях, необходимо указать фамилию, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность (тип, серию и номер), номер телефона, электронную почту (по желанию), цель передвижения, адрес отправления и адрес назначения. Для личного или служебного автомобиля потребуется указать регистрационный номер, а для общественного транспорта - номер карты "Тройка" или "Стрелка" (в случае наличия).

Эти же сведения необходимо будет назвать оператору, если вы оформляете пропуск по телефону единой справочной службы правительства Москвы.

Для подачи заявки на оформление цифрового пропуска по СМС необходимо отправить на короткий номер 7377 сообщение специального формата. Формат будет доведен дополнительно.

После того как режим повышенной готовности в Москве закончится, вся информация о выданных пропусках будет уничтожена

Нужно ли прикладывать фотографию для оформления цифрового пропуска?

- Нет, фотография для получения цифрового пропуска не требуется.

Какой адрес указывать при оформлении цифрового пропуска - проживания, регистрации или прописки?

- Для оформления цифрового пропуска необходимо указать адрес фактического проживания.

У меня нет прописки или регистрации в Москве - смогу ли я оформить цифровой пропуск и выйти из дома?

- Да, для оформления цифрового пропуска укажите адрес фактического проживания.

Я снял квартиру в другом районе или временно переехал к родственникам - что делать?

- При получении цифрового пропуска укажите адрес фактического проживания. Для получения пропуска для поездок на работу указывать адрес не нужно.

Если какие-нибудь из данных не заполнены при подаче заявления, что произойдет?

- Если какие-либо обязательные данные, предусмотренные нормативно-правовым актом города Москвы, электронного заявления на mos.ru не заполнены, подача заявления будет невозможна.

Проверка паспортных данных занимает некоторое время, а цифровой пропуск мне нужен срочно. Что делать?

- Цифровой пропуск выдается онлайн и не требует ожидания завершения межведомственных проверок.

Могут ли отказать в выдаче цифрового пропуска? На каком основании?

- Вам не выдадут пропуск, если в запросе указаны неполные или недостоверные данные. Проверьте корректность данных и подайте запрос повторно.

Не могу оформить цифровой пропуск, потому что портал не работает, система сбоит. Что делать?

- В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском. Пожалуйста, подождите и подайте заявку позднее либо воспользуйтесь альтернативными способами: подайте заявку по телефону единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77 или с помощью СМС на короткий номер 7377.

Кто может передвигаться по городу без цифрового пропуска?

- Без цифрового пропуска передвигаться по городу можно только при предъявлении служебного удостоверения (удостоверение личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, удостоверение судьи, адвоката, нотариуса, включая их помощников, а также редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста, удостоверение частного охранника, личная карточка охранника). Для их пассажиров и водителей пропуска потребуются.

Можно ли передвигаться с этим пропуском по Московской области?

- Да, цифровой пропуск, оформленный в Москве, будет действовать на территории Московской области. Аналогично пропуск, выданный в Московской области, будет действителен на территории Москвы.

Я не знаю ИНН работодателя. Могу его не указывать?

- Нет, эти поля являются обязательными. Уточните ИНН у работодателя.

Мне каждый день надо ездить на работу - каждый день оформлять цифровой пропуск?

- Нет, пропуск для передвижения на работу выдается на срок до 30 апреля.

Я работодатель. Могу ли я оформить цифровые пропуска на всех своих сотрудников?

- Работники должны оформлять цифровые пропуска самостоятельно. Вы поможете своим сотрудникам, если дадите им всю информацию о компании, необходимую для получения цифрового пропуска.

Как быть курьерам и таксистам, работа которых связана с передвижением по всему городу?

- Сотрудники, чья работа связана с передвижениями, могут оформить цифровой пропуск для передвижения на работу. Для этого надо заполнить те же поля, что и для обычного пропуска на работу.

Можно ли передвигаться по городу на такси?

- Можно, если у вас есть цифровой пропуск для передвижения по соответствующему маршруту. Служба такси проверит ваш пропуск при заказе автомобиля.

Я езжу на велосипеде или мопеде. Мне нужен пропуск?

- Да, для передвижения по городу на велосипеде или мопеде необходимо получить пропуск.

Пропускной режим передвижения - это неизбежные ограничения и неудобства, но когда речь идет о здоровье и жизни людей, выбора нет

Мне нужно поехать на дачу, расположенную в Московской области. Возможно ли оформить цифровой пропуск?

- Да, возможно. Для этого надо оформить пропуск для разового передвижения с иной целью. Пропуск, полученный в Москве, действует также на территории Московской области. Если обратно в Москву вы возвращаетесь на следующий день или через несколько дней, также нужно оформить пропуск.

Мне нужно поехать в другой регион, что делать?

- Чтобы поехать в другой регион, надо оформить пропуск для разового передвижения с иной целью. Обязательно уточните, какие правила передвижения действуют на территории региона, который вы собираетесь посетить.

Я приезжаю в Москву из другого региона, надо ли мне получать пропуск?

- Да, для передвижения по Москве вам необходимо получить пропуск.

Мне нужно надолго уехать в командировку или отпуск, что делать?

- Вынужденная длительная поездка является основанием для того, чтобы покинуть место проживания. Для этого надо оформить пропуск для разового передвижения с иной целью.

Мне нужны продукты - как действовать?

- Вы можете выйти из дома за продуктами и другими товарами, реализация которых не ограничена указом мэра Москвы. Старайтесь выбирать ближайшие к дому магазины. Если вы идете в магазин пешком, получать пропуск не нужно. Если вы планируете поехать в магазин на машине или общественном транспорте, оформите пропуск, выбрав тип "Разовое передвижение в иных целях".

Мне нужно отвезти продукты пожилым родственникам - что делать?

- Если вы идете к родственникам пешком, получать пропуск не нужно. Если вы планируете поехать к ним на машине или общественном транспорте, оформите пропуск, выбрав тип "Разовое передвижение в иных целях".

На детей нужно оформлять цифровой пропуск?

- Пропуск на ребенка до 14 лет оформлять не нужно. Если ребенок старше, ему понадобится цифровой пропуск.

Могу ли я оформить из своего личного кабинета пропуск на родственника?

- Нет, каждый оформляет пропуск из своего личного кабинета.

Кто может проверять наличие цифрового пропуска у гражданина?

- Цифровой пропуск необходимо предъявить представителям органов, осуществляющих контроль соблюдения правил самоизоляции.

Также проверить пропуск может служба такси при заказе автомобиля.

Я получил цифровой пропуск. Что нужно сделать, чтобы выйти с ним из дома?

- Сохраните, запишите или распечатайте данные пропуска, чтобы предъявить представителям органов, осуществляющих контроль режима самоизоляции. Предъявить цифровой пропуск можно любым удобным способом - как на мобильном устройстве, так и на бумажном носителе. При себе также необходимо иметь указанный в запросе документ, удостоверяющий личность.

Как сотрудник проверит сведения моего цифрового пропуска?

- Сотрудник вводит данные вашего цифрового пропуска на служебном устройстве, и система выдает ему информацию о дате и цели пропуска, а также сведения о его владельце. Эти данные он сверяет с данными документа, удостоверяющего личность.

Что будет, если я выйду из дома без цифрового пропуска?

- Если вы передвигаетесь пешком и соблюдаете ограничения, установленные указом мэра Москвы N 12-УМ, цифровой пропуск вам не понадобится. Если вы передвигаетесь на работу или едете в транспорте в личных целях, вам понадобится пропуск.

Задержание в пути без цифрового пропуска влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до 30 тысяч рублей. То же деяние, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу, либо повторное совершение правонарушения влечет наложение штрафа в размере от 15 до 50 тысяч рублей.

Нарушение режима самоизоляции с использованием транспортного средства влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей. Машина может быть задержана сотрудниками ГИБДД и перемещена на спецстоянку.

Получение цифрового пропуска платное или бесплатное? В интернете есть предложения купить пропуск за деньги.

- Цифровой пропуск выдается бесплатно. Если вам предлагают купить пропуск за деньги - это мошенники. Сообщайте, пожалуйста, о таких фактах в правоохранительные органы.

Подготовлено по материалам официального портала мэра и правительства Москвы mos.ru

Тем временем

Читатели уже спрашивают

Как получить пропуск пожилому человеку, у которого нет ни мобильника, ни интернета, а выехать куда-то все-таки придется?

- Это можно сделать с помощью Единой справочной службы правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77 или по СМС на короткий номер 7377.

По каким-то причинам уже полученный цифровой пропуск вдруг в ходе проверки не подтвердится. Что делать, куда пожаловаться?

- Нужно позвонить в Единую справочную службу правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77 или по СМС на короткий номер 7377 и получить новый цифровой пропуск. Возможно, при первом получении произошла какая-то ошибка.

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