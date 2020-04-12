Москвичи без мобильника и интернета получат пропуск по телефону

С 15 апреля вводятся специальные пропуска, необходимые для передвижения по Москве и области. Получить такой пропуск можно на официальном портале мэра и правительства Москвы: mos.ru.

Но можно, говорится на этом портале, просто позвонить в Единую справочную службу Правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77. Оператор контакт-центра запросит необходимую информацию и сам заполнит все необходимые данные для цифрового пропуска.

Затем продиктует вам код цифрового пропуска. Этот код необходимо записать и сообщить патрульным службам при проверке. Пример кода: 1104-Т123-МО11-К123

Возникли проблемы с оформлением пропуска? Можно тоже получить консультацию по этому же телефону: +7 (495) 777-77-77.