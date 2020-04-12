В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 14 пациентов с диагностированной пневмонией и подтверждённым тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Умершим было от 52 до 82 лет, все они имели сопутствующие хронические заболевания, среди которых сахарный диабет, кардиомиопатия, гипертония и последствия инфаркта.

Напомним, вчера столичный оперштаб сообщал о восьми умерших пациентах, у них также была пневмония и положительный тест на коронавирус. Всего в столице от инфекции скончались 72 человека. Случаев заболевания в городе 8852, выздоровели 499 человек.

В оперштабе просят москвичей оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. На следующей неделе в городе начнут вводить пропускную систему для борьбы с распространением инфекции.