ВОЗ назвала причину вспышки коронавируса в Москве

Резкий рост больных коронавирусом в Москве связан с расслабленностью горожан в последние 10 дней. Такое мнение в программе "Воскресный вечер" на "России-1" выразила представитель ВОЗ в нашей стране Мелита Вуйнович.

"К сожалению, к этому привели хорошая погода и расслабление, - считает Вуйнович. - Цифры заболеваемости были не такими высокими и позволили многим подумать, что это их не касается".

В Москве зафиксировано более 10 тысяч случаев COVID-19. Полностью вылечились 687 человек, 72 пациента скончались. Завтра в столице вступают в силу новые ограничения передвижения.