Глава Якутии из-за коронавируса ввел карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев с 00 часов 12 апреля 2020года ввел на территории города Алдан карантин. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, ограничительное мероприятие вводится для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

В Алдане COVID-19 заболели супруги, которые вернулись в город из Москвы через Якутск. Несмотря на предписания побыть на домашнем карантине, один из них отправился работать на центральный рынок. Теперь в Алдане зарегистрировано пять случаев заболевания.

"Под медицинским наблюдением находятся более 100 контактных лиц, в том числе 80 человек в условиях обсерватора", - пояснил причину введения карантина Айсен Николаев.

Карантин продлится до особого распоряжения. Горожане не смогут свободно выезжать за пределы Алдана в другие населенные пункты в личных целях. Тем, кто работает в других городах и поселках, запрещено возвращаться в город, в том числе и на выходные. Выехать из города можно будет, пробыв две недели в обсерваторе и получив отрицательные анализы. Обсерватор для таких людей организован.

Для тех, кому нужно покинуть город по работе, введена пропускная система. За лицами, осуществляющими грузовые перевозки, проследят медики. В целом же транспортное сообщение с городом, включая общественный транспорт и личные автомобили, прекращено. Завозить будут только продукты питания, товары первой необходимости, вывозить бытовые отходы.

Людям можно ходить в магазины рядом с домом, на работу - если предприятие действует, выгуливать возле дома животных, выносить мусор.

В пятницу, по информации оперативного штаба республики, в Якутии было зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом. Инфекция подтвердилась у жителя Ленска и у двух человек в Алдане. Всего в регионе COVID-19 диагностирован у 19 пациентов. 10 человек уже выздоровели.