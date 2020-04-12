Из Сеула во Владивосток и Хабаровск вылетели более 220 россиян

В воскресенье из Сеула во Владивосток и Хабаровск специальными вывозными рейсами вылетели более 200 россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства РФ в Южной Корее.

Рейсы, которые выполняет авиакомпания "Аврора", отправились в 16-10 и 16-29 по местному времени.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова, борт, который летит во Владивосток, привезет около 130 человек - жителей разных регионов Дальнего Востока и Сибири. Приморцев среди них 32.

"Всем приморцам будет выписано постановление о самоизоляции, о карантине дома, все стальные будут помещены на обсервацию, и в течение 14 дней они будут находиться здесь, в Приморье, под присмотром медицинского персонала", - отметил Шестаков.