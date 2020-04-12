Самолет из Сеула с россиянами приземлился во Владивостоке

Самолет авиакомпании "Аврора", на борту которого находились 129 россиян - жителей дальневосточных регионов, в воскресенье приземлился в аэропорту Владивостока, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Отмечается, что 32 человека из них, как и ожидалось, жители Приморского края. В ближайшие две недели всем пассажирам этого рейса предстоит соблюдать строгий карантин. Приморцы смогут отправиться домой на режим самоизоляции. По словам зампреда регионального правительства Константина Шестакова, к ним будут приходить медики, чтобы следить за их здоровьем, а также сотрудники полиции, чтобы контролировать соблюдение режима.

"Остальных пассажиров направят в обсерваторы, где они также будут находиться под присмотром медицинского персонала", - подчеркнул Шестаков, подчеркнув, что в ближайшее время планируется эвакуировать россиян из Таиланда и Японии. Рейсы будут в Новосибирск и Иркутск.

"Мы ведем переговоры с авиакомпанией S7, чтобы дать возможность жителям края улетать напрямую домой, в Приморье", - добавил запред правительства края.

Ранее губернатор Края Олег Кожемяко обратился к президенту РФ с просьбой помочь в эвакуации оставшихся за границей жителей края.