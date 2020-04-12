Новости

Трех осиротевших медвежат доставили из Югры в челябинский приют 13:48
Выздоровевших после COVID-19 в Германии превысило число заболевших 13:42
В Архангельске взорвался грузовик с водителем кабине 13:35
Онлайн-концерт Little Big посмотрели более трех миллионов человек 13:30
В Новгородской области грузовик протаранил магазин 13:18
В заполярном поселке Междуречье объявили ЧС по коронавирусу 13:10
Александр Друзь снова сыграет в "Что? Где? Когда?" 13:09
Медведев: Россия остается одним из лидеров в космических исследованиях 13:07
Глава минздрава Калмыкии вышел на работу в инфекционный госпиталь 13:07
В Курске умер первый пациент с коронавирусом 13:06
Вывозной рейс из Сеула приземлился в аэропорту Хабаровска 13:04
В Испании полиции запретили поздравлять детей с днем рождения 12:53
В Архангельске неизвестный убил трех женщин и поджег квартиру 12:51
"Матч ТВ" обеспечит съемки богослужений на Пасху 12:47
The Guardian: В тюрьме Ассанжа выявлена вспышка коронавируса 12:43
Немерюк: Не обеспечивающие соцдистанцию магазины могут быть закрыты 12:38
Телеведущий Александр Васильев заболел пневмонией 12:36
В Германии разгорелся скандал из появления шоколадных зайцев в масках 12:29
В Москве привлекли к ответственности 30 нарушителей карантина 12:20
Самолет из Сеула с россиянами приземлился во Владивостоке 12:20
В Крыму начнут контролировать самоизоляцию по биллингу телефонов 12:09
Еврокомиссия: Изоляция пожилых людей может продлиться до конца года 12:08
Концертный директор рассказал о состоянии Татьяны Булановой в реанимации 12:07
Побег сбежавших из психбольницы в Иркутске попал на видео 11:56
ВМФ России без огласки получил подводного разведчика 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
12.04.2020 12:20
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Самолет из Сеула с россиянами приземлился во Владивостоке

Текст: Анна Бондаренко

Самолет авиакомпании "Аврора", на борту которого находились 129 россиян - жителей дальневосточных регионов, в воскресенье приземлился в аэропорту Владивостока, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Отмечается, что 32 человека из них, как и ожидалось, жители Приморского края. В ближайшие две недели всем пассажирам этого рейса предстоит соблюдать строгий карантин. Приморцы смогут отправиться домой на режим самоизоляции. По словам зампреда регионального правительства Константина Шестакова, к ним будут приходить медики, чтобы следить за их здоровьем, а также сотрудники полиции, чтобы контролировать соблюдение режима.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
На 12 апреля запланировано четыре вывозных рейса

"Остальных пассажиров направят в обсерваторы, где они также будут находиться под присмотром медицинского персонала", - подчеркнул Шестаков, подчеркнув, что в ближайшее время планируется эвакуировать россиян из Таиланда и Японии. Рейсы будут в Новосибирск и Иркутск.

"Мы ведем переговоры с авиакомпанией S7, чтобы дать возможность жителям края улетать напрямую домой, в Приморье", - добавил запред правительства края.

Ранее губернатор Края Олег Кожемяко обратился к президенту РФ с просьбой помочь в эвакуации оставшихся за границей жителей края.

В мире Восточная Азия Южная Корея Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Пушков: Гегемония США уходит в прошлое
Израиль перестал принимать иностранные авиарейсы
В Гидромецентре сообщили о скором похолодании в ряде регионов России
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах