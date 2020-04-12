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12.04.2020 06:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Хабаровском крае губернатор отправил на карантин село Богородское

Текст: Анна Бондаренко

Глава Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление о введении карантина в селе Богородское Ульчского района, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Особый режим вводится с 12 апреля и до особого распоряжения.

У четверых жителей села был подтвержден диагноз COVID-19, 8 апреля их экстренно доставили в Хабаровск для дальнейшего лечения. Ситуацию в Богородском контролировали сотрудники Роспотребнадзора. В субботу первичные признаки заболевания появились еще у 10 человек. Их доставят в инфекционную больницу краевого центра.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Жителям Богородского запрещается въезжать передвигаться по селу и выезжать за его пределы в личных целях. На границе с селом установят пропускной пункт, автомобильное сообщение с населенным пунктом, включая общественный транспорт, личные поездки, грузовые перевозки, прекращается. Исключение будет только для доставки продуктов, лекарств, горюче-смазочных материалов, почты.

Жителям Богородского предписано оставаться на самоизоляции, покидать дома им можно только для походов в магазин, аптеку, на работу, выгула домашних животных.

По информации Минздрава Хабаровского края на 12 апреля в регионе выявлено 29 случаев заболевания COVID-19. Из них семеро выздоровели, двое, страдавшие тяжелыми хроническими заболеваниями, скончались, на лечении находятся 20 пациентов с подтвержденным диагнозом и 28 человек с подозрением на коронавирус.

Кстати

С сегодняшнего дня глава Якутии Айсен Николаев закрыл на карантин город Алдан, где также стала распространяться новое опасное заболевание.

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