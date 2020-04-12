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12.04.2020 13:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вывозной рейс из Сеула приземлился в аэропорту Хабаровска

Текст: Анна Бондаренко, Татьяна Дмитракова

Специальный рейс авиакомпании "Аврора", на борту около 100 россиян, в воскресенье в 19-45, согласно информации табло аэропорта, приземлился в Хабаровске.

В аэропорту, по данным правительства региона, прилетевших встречают сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Хабаровчан отправят домой на двухнедельный карантин, остальных поместят в обсерваторы. Местные жители, которые не имеют возможности самоизолироваться дома, тоже могут поехать туда.

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Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил письмо в рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом с просьбой открыть воздушный мост для вывоза граждан, застрявших в Южной Корее.

Часом ранее вывозной рейс из Сеула приземлился во Владивостоке. Он привез на родину более 220 граждан России.

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