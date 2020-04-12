В Приангарье задержаны сбежавшие пациенты психиатрической больницы

Шестеро пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на или ГУ МВД по Иркутской области.

- Пациенты, сбежавшие из медучреждения, установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время они доставляются в отдел полиции, откуда будут возвращены в больницу, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье из Иркутской областной психиатрической больницы №1, расположенной в микрорайоне Юбилейный, сбежали шесть пациентов.

Мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару. По факту угрозы убийством медперсоналу возбуждено уголовное дело.