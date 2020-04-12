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12.04.2020 13:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава минздрава Калмыкии вышел на работу в инфекционный госпиталь

Текст: Руслан Мельников

Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов вышел на работу в госпиталь для зараженных коронавирусом, который развернут в здании наркодиспансера.

Об этом он заявил в своем видеообращение, снятом в стенах лечебного учреждения. В частности, отмечается, что госпиталь готов принять первых пациентов и начать их полноценное лечение.

Фото: YouTube
Глава минздрава Калмыкии выйдет на работу в инфекционный госпиталь

Комментируя свое решение лично участвовать в этом процессе, министр отметил, что такой подход позволит лучше оценить ситуацию с короновирусом "на земле" и в дальнейшем правильно организовать лечебный процесс в республике.

"Необходимо четкое понимание, что нужно медицинским работникам, которые непосредственно контактируют с пациентами, что необходимо пациентам, которые поступают в инфекционные госпитали, какое медицинское оборудование должно быть в приоритете, какую маршрутизацию избрать. Поверьте, всего этого из окна кабинета не видно, все это можно определить только когда сам находишься на месте. Вот сейчас, когда проходишь своими ногами по коридору становится ясно, что необходимо в первую очередь", - объясняет Юрий Кикенов.

Он подчеркнул, что по одним докладам заместителей и главных врачей можно сделать ложные выводы о сложившейся ситуации. А от принятых впоследствии решений зависит многое. Если решения окажутся ошибочными, то пострадают и пациенты, и медицинские работники.

При этом министр отметил, что современные средства телекоммуникации позволяют ему из госпиталя беспрепятственно руководить ведомством, контактировать с федеральным минздравом, коллегами и руководством республики.

C начала эпидемии в Калмыкии зарегистрировано 57 больных коронавирусом. 32 диагноза подтверждены на федеральном уровне, трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое - на аппарате ИВЛ.

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