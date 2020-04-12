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12.04.2020 12:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму начнут контролировать самоизоляцию по биллингу телефонов

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Власти Крыма совместно с сотрудниками МВД будут при помощи мобильных телефонов контролировать граждан, которым выданы предписания о самоизоляции. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращения распространения COVID-19 сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/РГ
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- Договорились с коллегами из МВД и ФСБ по линии контроля за теми, кто на самоизоляции, по биллингу, по телефонам. В Санкт-Петербурге, Калмыкии коллеги уже начали работать по такой схеме. Современные технологии позволяют без выхода на дом сотрудников МВД отслеживать местонахождение людей, - отметил Сергей Аксенов.

Он также добавил, что электронная база всех, кто обязан находиться на самоизоляции, есть. Когда абонент меняет место положения, его мобильное устройство подключается к ближайшей вышке сотовой связи. Поэтому, даже когда на телефоне отключена функция геолокации, правоохранительные органы с помощью метода триангуляции всегда могут рассчитать точку нахождения гаджета в зоне между тремя ближайшими базовыми станциями.

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Министр внутренних дел по РК Павел Каранда сообщил, что накануне проверено местонахождение 303 человек, которым предписана самоизоляция, и установлено два нарушения - на виновников составлены административные протоколы. В случае повторного нарушения их поместят в обсерватор. Павел Каранда также отметил, что стало меньше нарушителей режима самоизоляции среди пожилых людей.

Как сообщалось ранее, в Крыму за последние сутки выявлены еще два случая заражения коронавирусной инфекцией.

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