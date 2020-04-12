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12.04.2020 16:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму умерла онкобольная, которой трижды отказали в госпитализации

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Марина Позднякова. Фото: Из личного архива Марины Поздняковой Марина Позднякова. Фото: Из личного архива Марины Поздняковой
Марина Позднякова. Фото: Из личного архива Марины Поздняковой

В Евпатории умерла 38-летняя больная раком Марина Позднякова, которой осенью прошлого года в Евпаторийской городской больнице трижды отказали в госпитализации. Об этом "РГ" сообщили близкие покойной.

В марте в компании "Крыммедстрах" сообщили, что не могут провести экспертизу качества медицинской помощи, оказанной Поздняковой в Евпатории на амбулаторном лечении. В компании уточнили, что это связано с отсутствием необходимых документов в Евпаторийской городской больнице.

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- Медицинская документация передана 20 января 2020 года в министерство здравоохранения РК в отдел контроля качества и безопасности медицинской деятельности и до настоящего времени не передана в медицинскую организацию, - пояснили 13 марта в "Крыммедстрахе".

Однако страховщики провели целевую экспертизу качества медицинской помощи, оказанной евпаторийке в приемном отделении местной больницы и признали необоснованным отказ в госпитализации 27 октября 2019 года, поскольку ей было "показано, но не обеспечено стационарное лечение".

- Качество помощи, оказанной 23 сентября и 27 октября 2019 года в приемном отделении Евпаторийской горбольницы, оценено как неудовлетворительное, - отметили в "Крыммедстрахе" и добавили, что за эти нарушения к медучреждению применены санкции.

Напомним, матери двоих детей Марине Поздняковой в сентябре-октябре 2019 года в приемном отделении Евпаторийской горбольницы трижды отказали в госпитализации, несмотря на тревожные симптомы. Так, в одном из протоколов осмотра состояние женщины названо удовлетворительным, несмотря на "озноб, стойкую повышенную температуру тела 38,5 градуса, одышку, слабость, головную боль", а также указание привлеченного к осмотру отоларинголога на увеличенный и болезненный верхне-шейный лимфоузел слева.

Когда в конце октября Позднякова обратилась в приемный покой в третий раз, заведующая больничным отделением терапии, по словам Марины, в ответ на просьбу о госпитализации пригрозила в следующий раз вызвать психбригаду. Притом что инфекционист больницы, не найдя заболевания по своему профилю, поставил вопрос о госпитализации евпаторийки в отделение терапии.

Фото: Мария Орлова/РГ
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В январе 2020 года в одной из частных клиник Симферополя у Поздняковой диагностировали рак почки с метастазом в средостение.

У Марины остались двое несовершеннолетних дочерей и муж. Незадолго до ухода она рассказала корреспонденту "РГ", что очень волнуется за будущее своих дочерей.

- Спасибо всем, кто мне помогает, еще раз, - сказала Марина, все еще надеясь на выздоровление. - Я просто была хорошей мамой для детей. Теперь вот инвалид...

Редакция филиала "РГ" в Симферополе просит Главное следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю провести процессуальную проверку на предмет наличия в действиях медперсонала Евпаторийской горбольницы состава преступления, предусмотренного статьей 124 УК РФ (неоказание помощи больному). Вопрос о том, стал ли несвоевременно поставленный диагноз причиной стремительного развития онкологического заболевания и смерти Марины Поздняковой - остается открытым.

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