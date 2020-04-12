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12.04.2020 16:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Известное челябинское граффити отправили на карантин

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска
Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска

Известное челябинской граффити "Девушка с караваем" на торце дома по улице Труда, 61 видоизменили в связи с карантинными ограничениями по коронавирусу. Лицо девушки "украсила" медицинская маска. Таким способом ассоциация художников граффити России решила поддержать акцию "Оставайтесь дома", сообщили в воскресенье в городской администрации.

Фото: vk.com/yav_zone
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- Мы решили нарисовать девушке с караваем маску, чтобы привлечь дополнительное внимание всех людей, которые не соблюдают карантин гуляют в парках и ездят на шашлыки. Нужно соблюдать все меры безопасности: мыть руки, надевать маску и остаться дома пока нерабочие дни и карантин не закончатся. Летом эта работа будет полностью восстановлена - девушка с караваем приобретет яркие краски и снимет маску как и весь мир! - надеются авторы работы.

Как уже сообщала "РГ", в ноябре прошлого года неизвестные закрасили "Девушку с караваем" серой краской. Художники частично отмыли изображение и пообещали полностью отреставрировать изображение с наступлением тепла.

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