Режим самоизоляции в Курганской области продлен до 19 апреля

Режим самоизоляции в Курганской области продлен еще на неделю - до 19 апреля. Такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу, сообщили в воскресенье в правительстве региона.

- С 13 апреля в регионе продолжают работу те предприятия, которым это право было предоставлено до 12 апреля. Граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции, пользуясь электронными пропусками для передвижения,- пояснили в правительстве региона.

Как уже сообщала "РГ", С 11 апреля работающим гражданам разрешено передвигаться на работу и с работы только по справкам и служебным удостоверениям. На все остальные передвижения зауральцы должны получать электронные разрешения, отправив СМС со своими паспортными данными и специальным кодом "цели выхода" из дома.

Свои дома зауральцам разрешено покидать только два раза в сутки и не более, чем на час. В частности, можно обратиться за государственной или муниципальной услугой (код 1), сопроводить ребенка (код 2), посетить медицинскую или ветеринарную организацию (код 3), побывать на похоронах (код 4), выехать на дачу или с дачи (код 5), приобрести товары и услуги, реализация которых не ограничена (код 6), посетить банк или почту (код 7), доставить продукты и лекарства пожилым родственникам (код 8) или сходить в храм (код 9).

Перед выходом из дома человек должен уведомить о нем полицию СМС-сообщением на номер: +7(903)767-26-68. И указать в тексте сообщения серию, номер паспорта, и цифровой код цели своего выхода.

Электронных пропусков по-прежнему не потребуются для выгула животных в радиусе 100 метров от дома, выноса мусора или покупки продовольствия в ближайшем магазине. Однако, если человека обнаружат вдали от дома без электронного пропуска или по окончании срока его действия, его привлекут к административной ответственности, отметили в правительстве региона.

Аналогичные меры пока в тестовом режиме вводятся с понедельника и в Югре. По словам губернатора Натальи Комаровой, кроме цифровых пропусков к контролю за ситуацией будут подключены камеры наружного наблюдения, имеющие модуль распознавания лиц. А результаты мониторинга станут основанием для взыскания штрафов с нарушителей режима.