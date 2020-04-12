Новости

В Саранске Росгвардия взяла под охрану общежитие с карантином по COVID-19 19:49
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа 19:08
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда 18:55
Новак: Восстановление нефтяного рынка будет происходить медленно 18:47
Режим самоизоляции в Курганской области продлен до 19 апреля 18:37
Могут ли защитить от вирусов и бактерий автомобильные ионизаторы 18:31
Число умерших от коронавируса в Великобритании превысило 10 тысяч человек 18:11
Патриарх Кирилл: Эта скорбь дана нам для уроков жизни 18:06
Как избежать лишения прав в зоне действия знака "Обгон запрещен" 18:00
На Дону составлено более двух тысяч протоколов о нарушении самоизоляции 17:48
Изменились правила оказания помощи беременным в столице 17:41
ВОЗ назвала причину вспышки коронавируса в Москве 17:31
В Воронеже умер первый пациент с коронавирусом 17:30
В Индии нарушивших карантин туристов заставили 500 раз написать извинение 17:25
Министры стран ОПЕК+ проведут очередное онлайн-заседание 12 апреля 17:15
Хафтор Бьернссон, "Гора" из "Игры престолов", станет отцом 17:06
Что нужно знать при ДТП на каршеринговом автомобиле 17:00
Фото: внебрачный сын Шварценеггера повторил знаменитую позу отца 16:47
Для преодоления кризиса Финляндия открыла секретные склады 16:39
Известное челябинское граффити отправили на карантин 16:33
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи 16:30
В Республике Сербской отдали дань памяти российским добровольцам 16:29
Умер Александр Тимофеевский-младший 16:21
В Ростовской области коронавирусом заболел ребенок 16:17
Marvel раскрыла незамеченную фанатами отсылку из "Мстителей: Финал" 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
12.04.2020 18:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Режим самоизоляции в Курганской области продлен до 19 апреля

Текст: Михаил Пинкус (Курганская область)

Режим самоизоляции в Курганской области продлен еще на неделю - до 19 апреля. Такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу, сообщили в воскресенье в правительстве региона.

- С 13 апреля в регионе продолжают работу те предприятия, которым это право было предоставлено до 12 апреля. Граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции, пользуясь электронными пропусками для передвижения,- пояснили в правительстве региона.

В Курганской области введен пропускной режим

Как уже сообщала "РГ", С 11 апреля работающим гражданам разрешено передвигаться на работу и с работы только по справкам и служебным удостоверениям. На все остальные передвижения зауральцы должны получать электронные разрешения, отправив СМС со своими паспортными данными и специальным кодом "цели выхода" из дома.

Свои дома зауральцам разрешено покидать только два раза в сутки и не более, чем на час. В частности, можно обратиться за государственной или муниципальной услугой (код 1), сопроводить ребенка (код 2), посетить медицинскую или ветеринарную организацию (код 3), побывать на похоронах (код 4), выехать на дачу или с дачи (код 5), приобрести товары и услуги, реализация которых не ограничена (код 6), посетить банк или почту (код 7), доставить продукты и лекарства пожилым родственникам (код 8) или сходить в храм (код 9).

Перед выходом из дома человек должен уведомить о нем полицию СМС-сообщением на номер: +7(903)767-26-68. И указать в тексте сообщения серию, номер паспорта, и цифровой код цели своего выхода.

Электронных пропусков по-прежнему не потребуются для выгула животных в радиусе 100 метров от дома, выноса мусора или покупки продовольствия в ближайшем магазине. Однако, если человека обнаружат вдали от дома без электронного пропуска или по окончании срока его действия, его привлекут к административной ответственности, отметили в правительстве региона.

Аналогичные меры пока в тестовом режиме вводятся с понедельника и в Югре. По словам губернатора Натальи Комаровой, кроме цифровых пропусков к контролю за ситуацией будут подключены камеры наружного наблюдения, имеющие модуль распознавания лиц. А результаты мониторинга станут основанием для взыскания штрафов с нарушителей режима.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+
В App Store и Google Play появилось приложение для выдачи цифровых пропусков
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Трамп объявил положение "масштабного бедствия" во всех 50 штатах США
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ