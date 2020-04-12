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12.04.2020 17:04
Рубрика: Экономика

Трафик бьет рекорды

Текст: Юлия Кривошапко
Граждане в самоизоляции стали чаще и больше общаться по телефону с друзьями и родственниками, в также вести длительные переговоры с коллегами в голосовых чатах и видеочатах, сообщили операторы связи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В сети "Билайн" в среднем за день граждане совершают на 5 звонков больше, чем раньше, и в два раза чаще звонят на "любимые номера" родных и близких. Продолжительность звонков выросла в полтора раза. В числе регионов-лидеров по росту голосового трафика помимо Москвы и Санкт-Петербурга - Краснодарский край, Нижегородская, Ярославская, Ивановская и Омская области.

Фото: Александр Корольков/РГ
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У Tele2 в Московском регионе трафик вырос на 14% с начала марта, сообщил директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин.

Клиенты Yota на неделе с 5 по 10 апреля совершили на 20% меньше звонков, однако длительность разговоров напротив увеличилась на 17-18%.

Операторы обращают внимание на резкий рост трафика в мессенджерах. Это можно объяснить не только увеличением количества сообщений, но и ростом интереса к голосовым и видеозвонкам в таких сервисах, отмечают специалисты проекта "Билайн. Аналитика". Оставаясь дома, люди стараются по возможности перенести всю привычную для них активность в онлайн: болтают по душам с родными и близкими за чашкой чая, проводят семинары по искусству, устраивают групповые занятия фитнесом и вечеринки.

По данным "Мегафона", самым популярным средством для видеосвязи по-прежнему остается WhatsApp, объем видеотрафика которого вырос на 80% и превысил 2 петабайта. Также рост показали все без исключения сервисы с поддержкой видеочатов: Facetime (рост 94%), Skype (233%), Viber (89%). Интернет-трафик сервиса Zoom вырос в 13,5 раза, а число постоянных пользователей увеличилось еще больше - в 50 раз.

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