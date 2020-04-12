Российскому авторынку поставили страшный диагноз

Режим карантина больно ударил по российским автодилерам, которые в условиях падающего рынка и без того едва сводят концы с концами. Вынужденный простой в апреле и дальнейшее падение спроса может вызвать массовое закрытие автосалонов.

Закупились автомобилями

Обвал рубля в начале марта подстегнул спрос на новые машины - желающие обновить личный транспорт поспешили в дилерские центры, пока автопроизводители вновь не повысили цены. Впрочем, ажиотажа в автосалонах не наблюдалось, как это было в аналогичной ситуации в конце 2014-го. Во многом это объясняется тем, что сбережения россиян с тех пор заметно сократились, а срок владения автомобилем увеличился. Не поехали за машинами в нашу страну и жители соседних Казахстана и Беларуси, ведь падение цен на нефть в равной степени коснулось и валют этих республик, поэтому выгадать на покупке автомобиля в России уже не получилось.

Тем не менее, российский авторынок в марте показал рост - на 4% до 162,3 тыс. машин, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. В результате он оказался "в плюсе" и по итогам первого квартала 2020-го: продажи новых автомобилей увеличились на 1,8% и составили 398,5 тыс. единиц.

Как говорит управляющий "Объединенной Автомобильной Корпорации - РРТ" Сергей Новосельский, тот повышенный спрос, который наблюдался в марте, к сожалению, не был связан с оздоровлением экономики или восстановлением рынка. Рост был связан исключительно с падением курса национальной валюты. Отсюда рост именно в среднем и верхнем ценовых сегментах на фоне снижения в массовом сегменте.

"Мы видим значительный рост в таких брендах, как Nissan, Kia, Skoda, Toyota, Subaru, Volkswagen… При этом такие марки, как Lada и Datsun - просели. Изменилась и сама структура сделок: резко выросло количество наличных сделок - без использования кредитных средств. Одной из причин этого стало введение налога на вклады в банках, что спровоцировало массовое снятие средств и перевод их в реальные покупки. К сожалению, снижение числа кредитных сделок - это тоже финансовый минус для автодилеров", - констатирует Сергей Новосельский.

Закрыто на карантин

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Однако удовлетворение спроса с будущих месяцев и сокращение кредитных продаж оказалось не самым страшным для авторитейла. С конца марта дилерские центры были вынуждены закрыться в рамках введенного в России карантинного режима из-за распространения коронавируса. Правда, с текущей недели дилеры в ряде регионов получили разрешение возобновить продажу запчастей и проведение сервисных работ. А вот реализация автомобилей до сих пор остается под запретом, хотя профильная ассоциация РОАД и добивается его отмены.

Тем временем многие дилеры поспешили объявить о переходе на онлайн-продажи машин. Но по сути речь идет только о бронировании автомобилей через интернет, что в нынешней ситуации, безусловно, имеет смысл ради фиксации текущей цены, ведь некоторые автопроизводители еще не переписали прайс-листы после обвала рубля. Кроме того, из-за недавней остановки автозаводов в дальнейшем возможен некоторый дефицит у дилеров, а сейчас еще есть возможность выбрать автомобиль в желаемом цвете и нужной комплектации.

Однако получить свои машины клиенты смогут уже после прекращения карантинного режима в стране. Таким образом, реально речь может идти о штучных продажах через интернет, а значит апрельский результат российского авторынка в лучшем случае будет измеряться в сотнях единиц.

По словам председателя правления АГ "Авилон" Андрея Павловича, пока в России доставку автомобиля на дом после оплаты онлайн никто не делает, онлайн-продажи "под ключ" на нашем рынке только формируются. Поэтому, говоря об онлайне, стоит иметь в виду именно онлайн-авансирование автомобилей. При этом в "Авилоне" наблюдают позитивную статистику по контрактованию: в среднем сейчас дилер принимает 20-25 онлайн-авансов в день, и это количество растет день ото дня. Доставка же автомобилей будет осуществляться только после карантина.

"Что касается оценки падения рынка по итогам апреля - все будет зависеть от того, когда откроются дилерские центры. Я думаю, что в лучшем случае падение составит не менее 65-70%, так как даже при открытии центров в середине месяца режим самоизоляции никто не отменит, и люди все равно будут бояться куда-то ездить. Кроме того, значительную часть апреля (и, думаю, части лета и осени) мы уже продали в марте", - рассуждает Сергей Новосельский.

Остаться в живых

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Показателен в этом плане опыт того же Китая, где большинство дилерских центров в марте возобновили работу, но клиентский трафик оказался примерно вдвое ниже обычного. Так что и у нас в случае отмены режима самоизоляции в конце апреля, российский авторынок еще не скоро сможет компенсировать потери за период простоя.

Как известно, на апрель у дилеров традиционно приходится пик годовых продаж, а за ним следует затяжное падение спроса, обусловленное майскими каникулами и летним отпускным сезоном. Однако важнее будет материальное положение граждан, которое в условиях нынешней неопределенности из-за ситуации с коронавирусом и курсом рубля в дальнейшем может только ухудшаться.

Как говорит директор департамента по работе с ключевыми клиентами ГК "АвтоСпецЦентр" Александр Захаров, общий экономический спад, повышение уровня безработицы и платежеспособности населения никто не отменял. Дальнейший сценарий развития событий в основном будет зависеть от решений российского правительства. На сегодняшний день прогнозируемое падение авторынка во втором полугодии даже по оптимистичным прогнозам составит не менее 30% и будет сопровождаться сокращением дилерских сетей.

Действительно, высокая закредитованность дилеров в связи с поддержанием складских запасов и необходимость платить зарплату сотрудникам при полном отсутствии продаж может вызвать волну банкротств в авторитейле. По оценкам ассоциации "Российские автомобильные дилеры", простой в карантинный период угрожает закрытием до 30% дилерских предприятий, ведь в условиях слабого спроса многие из них и без того едва держатся на плаву. В качестве мер поддержки дилеров в РОАД предлагают включить авторитейл в список отраслей, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавируса.

По словам директора по развитию компании "Рольф" Владимира Мирошникова, в период действия режима самоизоляции выручка всех игроков сильно упала, а издержки остались по-прежнему высокими. Для ведения бизнеса требуются большие земные средства. Помимо издержек, дилеры сильно зависят от экономической ситуации и потребительского спроса.

"Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как скоро дилерам разрешат полностью возобновить работу, а также какие меры поддержки отрасли будет готово предложить правительство, как будет стимулироваться спрос. Уже сейчас понятно что действующих до 1 апреля программ поддержки будет недостаточно для удержания рынка от падения. Нужно оперативно вводить новые меры, задержка по времени очень критична для отрасли", - резюмирует Владимир Мирошников.