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12.04.2020 07:10
Рубрика: В мире

В США количество погибших от коронавируса превысило 20 тысяч человек

Текст: Максим Макарычев

Соединенные Штаты превзошли Италию по числу зарегистрированных смертельных случаев от коронавируса. Жертвами COVID-19 в США стали более 20 тысяч человек, отмечает Reuters.

Фото: AP Photo/Eric Gay
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Кроме того, в США вот уже четвертые сутки подряд регистрируется более двух тысяч смертей ежедневно (рекордные цифры), причем самое большое количество в Нью-Йорке и его окрестностях. Эксперты называют это число заниженным, так как речь идет только об умерших в больницах. Неизвестно, сколько американцев умерли от COVVID-19 у себя дома.

В пятницу новая вспышка заболевания была зарегистрирована в Сан-Франциско, где у 68 жителей и двух сотрудников приюта для бездомных был обнаружен положительный результат на коронавирус. Кроме того, 36 сотрудников заразились вирусом на заводе по производству говядины в Грили (штат Колорадо). Двое сотрудников скончались, говорится в сообщении профсоюза работников завода.

Фото: istock
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Эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что число погибших в США может достигнуть критической отметки в 200 000 в течение лета, если будут отменены беспрецедентные меры изоляции по месту жительства, и в случае, если власти примут решение открыть предприятия. Данная мера, которая обязывает большинство американцев находиться в помещении, может быть отменена по истечении срока ее действия в конце апреля. Федеральные власти дали понять, что это решение отдано на откуп местных властей.

Администрация Трампа действительно возобновила разговоры о скорейшем возобновлении работы предприятий, сославшись на прогноз смертности в США до 60 тысяч к 4 августа, при условии, что меры по социальному дистанцированию сохранятся.

Тем не менее, согласно новым правительственным данным, в летний период будет наблюдаться рост числа случаев заражения коронавирусом, если режим изоляции будет отменен в течение 30 дней. Этот прогноз, обнародованный New York Times, подтвердил высокопоставленный сотрудник Министерства внутренней безопасности США.

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