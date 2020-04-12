Владельцы назвали главные "болячки" новой Lada 4х4

В самом конце 2019 года АвтоВАЗ сделал настоящий подарок поклонникам Lada 4х4.

Отечественный ветеран внедорожного фронта получил лишь косметические изменения в экстерьере (новые корпуса внешних зеркал и модную антенну на крыше), но при этом радикально переработанную водительскую зону, улучшенные материалы отделки, "приборку" от семейства Granta, современный блок управления климатической установкой с электроприводами заслонок отопителя и рециркуляции и современную панель потолка с удобным плафоном освещения и улучшенные сиденья.

В центральную консоль "врезали" две 12-вольтовые розетки, а в водительское кресло интегрировали подушку безопасности, необходимую для работы системы "ЭРА-ГЛОНАСС". В ходе прошлых обновлений вазовский SUV получил также электростеклоподъемники, электрическую регулировку и подогрев зеркал, подогрев передних сидений и опционную третью 12-вольтовую розетку в багажнике. В базе есть ГУР и ABS, но ESP по-прежнему недоступна.

Кроме того, как показал тест "РГ" и многочисленные отзывы о новой Lada 4х4 на сетевых форумах, вазовская новинка стала к тому же чуть тише из-за улучшенной шумоизоляции и меньшей вибронагруженности, чему поспособствовали новые опоры двигателя, а подвеска, элементы которой были еще в ходе прошлых модернизаций пересажены 4х4 от Chevrolet Niva, отлично справляется с бездорожьем и обеспечивает куда лучшую управляемость, чем шасси "Нивы" родом из 70-х годов. И тем не менее владельцы модернизированной Lada 4х4 уже успели обнаружить в ней недостатки, которыми делятся в Сети.

Превентивная борьба с коррозией

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Пожалуй, главной претензией к Lada 4х4 остается неважное качество окраски и антикоррозийной обработки. В частности, владельцы жалуются на следы начинающейся коррозии на верхних швах обеих передних стоек уже у новых машин 2020 модельного года.

А поскольку принципиальных изменений в технологию окраски при рестайлинге внесено не было, готовьтесь к тому, что на багажной двери, порогах, стыках крыши и стойках могут появиться очаги коррозии. Хотите предотвратить этот процесс - проведите дополнительную антикоррозийную обработку кузова и защитите лакокрасочное покрытие воском. Не помешают также и пластиковые подкрылки в колесных арках, если их не установил дилер.

Герметичность кузова

Фото: Борис Захаров

Уже поступают жалобы на обнаружение в новых Lada 4х4 сырости под водительским ковриком и багажнике после сильного дождя. Как полагают владельцы, следы влаги связаны, вероятнее всего, с недостаточной герметичностью уплотнителей дверей и лобового стекла - на мойках и после ливня в салон затекает вода.

Кстати, лобовое стекло здесь по-прежнему не вклеенное, а посаженное на резиновые уплотнители. Однако уплотнители порогов в ходе рестайлинга были применены новые - использовался иной материал, были задействованы другие поставщики.

Впрочем, уплотнителей на самих дверях не появилось, а поскольку конфигурация проемов не поменялась, а дополнительных резинок не появилось, то странно надеяться также и на усиленный герметизирующий эффект. На неважную герметичность кузова, напомним, жаловались, как известно, и владельцы дореформенных Lada 4х4 и ВАЗ 2121. Так что, по всей видимости, недостаточная изоляция проемов осталась болячкой вазовского SUV. В прошлом с такой проблемой справлялись нанесениям герметика между уплотнителем и металлом кузова.

Течь антифриза и масла

Фото: Борис Захаров

Сохранилась и такая "засада", как известные нивоводам течи антифриза из патрубков, хомутов и помпы. Рецепт решения проблемы давно известен - внимательно следите за уровнем охлаждающей жидкости и устраняйте течи по мере их появления. Замените хомутики на импортные. Виновником утечки антифриза может оказаться также и расширительный бачок.

Причем визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и крышку лучше поменять. Отдельного внимания заслуживает и термостат - течь антифриза из-под него также распространена. В подобной ситуации устройство меняют. Следите также за тем, чтобы не допустить утечку масла из двигателя, коробки передач, "раздатки" и редуктора. Замена сальников, которые по традиции невысокого качества, лишь на время устраняет эти неприятности.

Отладка замка третьей двери

Фото: Борис Захаров

Сохранились также жалобы в связи с запорным механизмом третьей, багажной двери. Случается, что на свежих машинах створка может попросту не открыться. Причина - в неадекватно отрегулированном механизме. Эта проблема, кстати, хорошо известна "нивоводам". Некоторые устраняют ее, снимая обшивку и подергивая тягу.

Элементы механизма смазывают и пропрыскивают ВД 40. Но вполне могут помочь и поочередные надавливания на третью дверь со стороны улицы и изнутри створки. С большой степенью вероятности дверь откроется, но потребовать регулировки и смазки на сервисе не помешает, тем более что машина на гарантии.

Некачественные комплектующие

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Известно, что на Lada 4х4 часто выходит из строя моторчики стеклоочистителей, которые в ходе рестайлинга остались в строю. Деталь стоит примерно 2500 рублей, не считая работ по ее замене. Нередко ломаются как передний, так и задний моторчик, заведующий очистителем третьей двери. Эффективность фар также оставляет желать лучшего. К тому же, они запотевают.

Проблема решается либо установкой дополнительного освещения, либо - установкой более эффективных ламп, отражающих элементов и стекол, например, от компаний Hella, Bosch, DEPO или Wessem. Жалуются клиенты также на проблемы с блоком ABS - случается, что загорается ошибка. Проблема, как рассказывают владельцы - неплотный контакт разъемов блока ABS. Из-за этого в паз попадает влага, и начинается гниение. Недолго - в некоторых случаях активной эксплуатации лишь полгода - выхаживает и сцепление: как правило, из строя выходит главный цилиндр сцепления.

Эстетика и эргономика

Фото: Борис Захаров

И, наконец, многие клиенты были разочарованы тем, что в ходе недавнего редизайна не был заменен архаичный руль и еще более древние подрулевые переключатели, знакомые еще по вазовской "Копейке". А ведь на Lada 4х4 встало бы любое вазовское рулевое колесо. Как вариант - от той же Chevrolet Niva или Granta. Самое интересное, что такие наработки у АвтоВАЗа имеются.

В частности, несколько лет назад рассматривался вариант переноса регулируемой "грантовской" колонки при одновременной перестановке личинки замка зажигания с левой стороны руля направо и, конечно, с внедрением полноценной подушки безопасности.

Как бы то ни было, в Сети можно найти множество рецептов замены руля на более удобный, разумеется, без интеграции подушки безопасности и механизма регулировки.