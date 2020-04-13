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13.04.2020 12:24
Рубрика: Общество

Академик РАН дал прогноз о пике коронавируса в России

Текст: Тимур Алимов

Пик заболеваемости COVID-19 в России, то есть самый большой ежедневный прирост по заболевшим и по летальным исходам, будет достигнут в последней декаде апреля и в первые дни мая. Такое мнение высказал академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Михаил Кирпичников.

Фото: Максим Коротченко
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По его словам, затем распространение инфекции несколько уравновесится.

- Дальше мы выйдем на плато, а сколько оно будет продолжаться, трудно сказать. В первую очередь нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, которые предлагает правительство, - цитирует доктора биологических наук "Парламентская газета".

Академик выразил уверенность, что в России предпринимаются все возможные меры для сдерживания распространения нового коронавируса. Самым главным он назвал соблюдение установленных санитарно-эпидемиологических норм и отметил, что действовать "по мягкому" сценарию в ситуации с данной инфекцией нельзя.

- Опыт Китая может показаться жестким, но на самом деле он самый оптимальный. Все, кто шел по более мягкому варианту, в итоге не так успешно справились с проблемой, - заявил Кирпичников.

Напомним, по последним данным, за последние сутки в России COVID-19 был диагностирован у 2558 человек в 62 регионах. Общее число заболевших достигло 18 328 человек.

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