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13.04.2020 03:45
Рубрика: В мире

API: Даже после сделки ОПЕК+ проблемы в нефтяной отрасли США остаются

Фото: REUTERS / Angus Mordant Фото: REUTERS / Angus Mordant
Фото: REUTERS / Angus Mordant

Генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс рассказал о прогнозах на спрос нефти, а также прокомментировал сделку ОПЕК+ по сокращению объемов ее добычи.

Фото: iStock
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Он отметил, что соглашение позволит привести в соответствие производство нефти со спросом на нее, который упал из-за пандемии. Ранее ежедневно эта цифра составляла 100 миллионов баррелей.

Говоря о прогнозах, руководитель API подчеркнул, что долгосрочный спрос на нефть и природный газ во всем мире остается высоким. При этом он отметил и проблемы, которые все еще остаются в этом секторе экономики страны.

"Американская нефть и природный газ, а также американские рабочие, которые производят, транспортируют, обслуживают, перерабатывают и отгружают их, будут иметь решающее значение для обеспечения нашего экономического восстановления", - цитирует Соммерса РИА Новости.

Справка "РГ"

API - национальная неправительственная организация США, занимающаяся исследованиями всех аспектов и обеспечивающая деятельность по регулированию вопросов в области нефтяной и газовой промышленности и торговли.

В мире США Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

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