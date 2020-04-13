API: Даже после сделки ОПЕК+ проблемы в нефтяной отрасли США остаются

Генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс рассказал о прогнозах на спрос нефти, а также прокомментировал сделку ОПЕК+ по сокращению объемов ее добычи.

Он отметил, что соглашение позволит привести в соответствие производство нефти со спросом на нее, который упал из-за пандемии. Ранее ежедневно эта цифра составляла 100 миллионов баррелей.

Говоря о прогнозах, руководитель API подчеркнул, что долгосрочный спрос на нефть и природный газ во всем мире остается высоким. При этом он отметил и проблемы, которые все еще остаются в этом секторе экономики страны.

"Американская нефть и природный газ, а также американские рабочие, которые производят, транспортируют, обслуживают, перерабатывают и отгружают их, будут иметь решающее значение для обеспечения нашего экономического восстановления", - цитирует Соммерса РИА Новости.

Справка "РГ"

API - национальная неправительственная организация США, занимающаяся исследованиями всех аспектов и обеспечивающая деятельность по регулированию вопросов в области нефтяной и газовой промышленности и торговли.